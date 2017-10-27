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NU'EST出道5年逆轉勝 子團專輯《W,HERE》銷量暴增200倍

2017/10/27 23:26

〔記者羅子欣／台北報導〕南韓男團「NU'EST」2012年出道，但一直成績平平，去年四位成員JR、白虎、旼炫及Ren參加人氣選秀節目《PRODUCE 101》第二季，優異表現讓他們人氣暴漲，其中旼炫更被選入限定男團「WANNA ONE」，讓NU'EST再度被全國關注，以往發行的音樂作品也都重回音樂排行榜上，可說是成功逆襲，因旼炫目前正以WANNA ONE成員身分活動，除了旼炫以外4名成員組成子團「NU'EST W」，將在週日在台舉辦演唱會。NU'EST子團「NU'EST　W」週日將來台開唱。（翻攝自instiz）

NU'EST W在韓發行首支單曲《If You》引起廣大迴響，即使沒有宣傳仍成為音樂節目冠軍候補，之後推出的迷你專輯《W,HERE》則是首週就賣破20萬，和上一張專輯《CANVAS》相較，整整差了200倍，宣傳期間則奪下等了5年的音樂節目冠軍，除了讓人見證他們的重生奇蹟，未來發展也令人期待；NU'EST W首張迷你專輯《W,HERE》已在全台數位上架，實體台灣獨佔盤昨天開始搶購，11月10日正式發行。NU'EST W迷你專輯《W,HERE》發行首週就大賣20萬張，比上一張銷量多200倍。（華納音樂提供）

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