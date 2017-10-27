限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

展攤設計各具特色 旅展精采視覺系

2017/10/27 22:51

〔記者莊士賢／台北報導〕ITF台北國際旅展今（27）日開幕，首日進場人次達74,863人，較去年成長近1.8％，明、後天適逢週末六日，預估進場人次將更多，各個參展單位也將推出豐富多元的活動、表演、優惠商品等，民眾不妨利用週末時段逛旅展，旅遊台灣、環遊世界！俄羅斯攤位具在地特色服裝打扮，給人濃濃俄國風。（記者莊士賢攝）

ITF旅展今年有68個國家參展，展場攤位多達1,650個，各參展單位花費心思設計展攤以展現自己特色，逛旅展除了收集旅遊情報、找尋優惠旅遊商品之外，也別錯過瀏覽各個攤位的佈置與設計、具在地特色的服裝打扮等，饒富趣味又能感受各地的旅遊特色。華航因應12/1起開航台北—倫敦航線，旅展現場佈置呈現英倫風，還有專人裝扮成英國皇家衛兵。（記者莊士賢攝）香港航空展攤設計成復古冰室港味十足，傳遞「此刻，就是香港」的品牌精神，復古又有韻味。（記者莊士賢攝）非洲館熱鬧的歌舞表演及展攤佈置，予人濃濃非洲采風。（記者莊士賢攝）酷航攤位以黃色調展現自己特色，還有可愛的吉祥物展現萌萌氣息。（記者莊士賢攝）Japankuru主題館可愛又萌的美眉，日本Fu十足。（記者莊士賢攝）可愛的Bandabi（亞洲黑熊）是韓國2018平昌冬季奧運的吉祥物。（記者莊士賢攝）色彩鮮豔的葡國花公雞是葡萄牙幸運、吉祥的象徵，澳門往昔曾是葡萄牙殖民地，在澳門的手信店亦是常見各式葡國公雞商品。（記者莊士賢攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
（專訪影音）許瑋甯認戀愛ing「是認識非常非常久的朋友」 （專訪影音）許瑋甯認戀愛ing「是認識非常非常久的朋友」
2017/10/27 18:09
老公涉上億詐貸案交保 小潘潘露面痛哭 老公涉上億詐貸案交保 小潘潘露面痛哭
2017/10/27 19:55
潘瑋柏報平安 證實被發過病危通知 潘瑋柏報平安 證實被發過病危通知
2017/10/27 14:53
宋仲基和孔劉都變禿頭！ 粉絲心中的歐巴們徹底崩壞 宋仲基和孔劉都變禿頭！ 粉絲心中的歐巴們徹底崩壞
2017/10/27 16:16
神遺傳憲哥壯壯腿 Sandy胖5公斤美腿不再 神遺傳憲哥壯壯腿 Sandy胖5公斤美腿不再
2017/10/27 16:17
傅達仁壽命將盡再下修 上書小英得到回應是... 傅達仁壽命將盡再下修 上書小英得到回應是...
2017/10/27 18:21
潤娥好身材遮不住！ 紅色蕾絲禮服一彎腰深溝出來見客 潤娥好身材遮不住！ 紅色蕾絲禮服一彎腰深溝出來見客
2017/10/27 21:05
林依晨提前歡度35歲！素顏同框黃湘怡「毫無歲月痕跡」 林依晨提前歡度35歲！素顏同框黃湘怡「毫無歲月痕跡」
2017/10/27 15:45
曾說董娘不是人幹的 小潘潘哭訴老公被害好日子沒了 曾說董娘不是人幹的 小潘潘哭訴老公被害好日子沒了
2017/10/27 21:24
電視帝國持續崩壞？三立爆賣MTV台止血 電視帝國持續崩壞？三立爆賣MTV台止血
2017/10/27 17:48
郭富城52歲生日愛妻攬牢牢 舊愛熊黛林曬這個力拚 郭富城52歲生日愛妻攬牢牢 舊愛熊黛林曬這個力拚
2017/10/27 18:25
《麻醉2》蕭醫生為何領便當 導演這樣說 《麻醉2》蕭醫生為何領便當 導演這樣說
2017/10/27 21:33
看阿妹被擋！ 五燈獎始祖心都碎了 看阿妹被擋！ 五燈獎始祖心都碎了
2017/10/27 17:40
女星懷孕7月路上滑倒 「保護肚子」一屁股跌坐在地 女星懷孕7月路上滑倒 「保護肚子」一屁股跌坐在地
2017/10/27 18:17
魏蔓瘦身毅力驚人 極貼身窄裙大秀「超翹蜜桃臀」 魏蔓瘦身毅力驚人 極貼身窄裙大秀「超翹蜜桃臀」
2017/10/27 15:00
林志穎3度現身力挺大哥 化身攝狼樂當腸粉吉祥物 林志穎3度現身力挺大哥 化身攝狼樂當腸粉吉祥物
2017/10/27 15:49
最強幼稚園變裝！「小小無臉男」萌萌再扮「死神」 最強幼稚園變裝！「小小無臉男」萌萌再扮「死神」
2017/10/27 21:17
無臉男萌萌今年萬聖節 照樣可以嚇壞其他小朋友 無臉男萌萌今年萬聖節 照樣可以嚇壞其他小朋友
2017/10/27 20:40
任達華女兒12歲就170公分 身材比例完全不輸模特兒 任達華女兒12歲就170公分 身材比例完全不輸模特兒
2017/10/27 22:41
面對史上最強代班主持人 LULU嚇到吃手手 面對史上最強代班主持人 LULU嚇到吃手手
2017/10/27 20:39
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.