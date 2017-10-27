展攤設計各具特色 旅展精采視覺系
2017/10/27 22:51
〔記者莊士賢／台北報導〕ITF台北國際旅展今（27）日開幕，首日進場人次達74,863人，較去年成長近1.8％，明、後天適逢週末六日，預估進場人次將更多，各個參展單位也將推出豐富多元的活動、表演、優惠商品等，民眾不妨利用週末時段逛旅展，旅遊台灣、環遊世界！俄羅斯攤位具在地特色服裝打扮，給人濃濃俄國風。（記者莊士賢攝）
ITF旅展今年有68個國家參展，展場攤位多達1,650個，各參展單位花費心思設計展攤以展現自己特色，逛旅展除了收集旅遊情報、找尋優惠旅遊商品之外，也別錯過瀏覽各個攤位的佈置與設計、具在地特色的服裝打扮等，饒富趣味又能感受各地的旅遊特色。華航因應12/1起開航台北—倫敦航線，旅展現場佈置呈現英倫風，還有專人裝扮成英國皇家衛兵。（記者莊士賢攝）香港航空展攤設計成復古冰室港味十足，傳遞「此刻，就是香港」的品牌精神，復古又有韻味。（記者莊士賢攝）非洲館熱鬧的歌舞表演及展攤佈置，予人濃濃非洲采風。（記者莊士賢攝）酷航攤位以黃色調展現自己特色，還有可愛的吉祥物展現萌萌氣息。（記者莊士賢攝）Japankuru主題館可愛又萌的美眉，日本Fu十足。（記者莊士賢攝）可愛的Bandabi（亞洲黑熊）是韓國2018平昌冬季奧運的吉祥物。（記者莊士賢攝）色彩鮮豔的葡國花公雞是葡萄牙幸運、吉祥的象徵，澳門往昔曾是葡萄牙殖民地，在澳門的手信店亦是常見各式葡國公雞商品。（記者莊士賢攝）
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