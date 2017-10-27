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男星提全盲爸秒鼻酸 雙手框範圍讓爸簽名

2017/10/27 22:53

宜柏希望存夠錢帶爸爸到英國做視網膜手術。（翻攝自宜柏臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕鮮肉男團「TOP1」苦熬5年終發片，卻遇成員家瑋入伍服役，改以4人形式重新出發。團員宜柏最近接受訪問難掩鼻酸表示，星途不順的他，卻始終是全盲爸爸心中的驕傲

宜柏（右圖右）見到蕭煌奇（右圖左）曾感嘆全盲的爸爸未能到場（左圖）。（合成圖，翻攝自宜柏臉書）

據《ETtdoay娛樂星光雲》報導，儘管宜柏曾被爸媽勸導找份正當的工作，但仍想要拚演藝工作，堅持追逐星夢。提到爸爸視力逐漸模糊，他難過回憶有次陪爸爸去買鞋，正當爸爸要簽帳刷卡時，竟找不到簽名處，他只好用雙手框出範圍，讓爸爸在該處簽上大名，如今爸爸眼中的世界僅剩黑色，連光線都看不見。

宜柏說只要聽到蕭煌奇的經典曲《你是我的眼》，都會不自覺流下男兒淚，「我爸開始失明的時候，我就很像是我爸爸的眼睛，到處牽著他的手。」而爸爸在按摩店工作時，總會驕傲向客人說以兒子為榮，宜柏期許明年有機會推出專輯外，最大的夢想就是存夠200萬，帶爸爸到英國做視網膜手術，重見光明。TOP1苦熬5年發片。（傳奇星提供）

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