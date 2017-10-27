《麻醉2》蕭醫生為何領便當 導演這樣說

〔記者粘湘婉／台北報導〕公視《麻醉風暴2》明晚播出大結局，吳慷仁在幕後操盤，聯手孟耿如揪出禁藥真兇，李國毅則為幫過勞醫療人員抗爭，舉辦RAP演唱會唱出心聲，連導演洪伯豪都在拍攝過程中忍不住濕了眼眶；對於黃健瑋飾演的蕭醫生，上周因腦出血離世，引發戲迷大喊不捨，導演洪伯豪、蕭力修也出面澄清，「賜死」的確是刻意設計，「但蕭醫生精神會陪觀眾走到結局。」 《麻醉風暴2》許瑋甯試圖喚醒昏迷的黃健瑋，虐心劇情逼哭觀眾。（公視提供）

《麻醉2》劇情走入尾聲，許瑋甯心碎呼喊病床上的黃健瑋，虐心劇情逼哭觀眾，就連楊謹華都在許瑋甯臉書留言「我看了都哭了」，黃健瑋身為編劇團隊一員，他雖澄清「領便當」並非他本意，而是劇本安排，但他透露對「蕭醫生」來說，雖逃過約旦爆炸死劫，但死亡陰影仍如影隨形，「蕭政勳在利用他的剩餘價值，但他從來沒有放棄把自己的專業奉獻給人」。 公視《麻醉風暴2》李國毅聲援過勞醫護過勞人員，舉辦演唱會。（公視提供）

2位導演則坦言賜死蕭醫生，是為讓醫院線有強而有力的收尾，「醫生也是人，也是要面對生老病死」，蕭醫生生前所做一切及精神，依舊被留在故事裡，「死不是完結，有時候是另外一種開始，特別是針對活著的人來說。在故事裡，對楊惟愉、對那些創傷小組成員來說，都帶來一種延續與意義。」

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