最強幼稚園變裝！「小小無臉男」萌萌再扮「死神」
2017/10/27 21:17
〔記者粘湘婉／台北報導〕3歲童星萌萌去年在幼稚園萬聖節活動，扮演「小小無臉男」爆紅，今年萬聖節再出招，與1歲多妹妹咩咩齊扮經典動漫《死亡筆記本》的死神路克、L，大跳《PPAP》，然而萌萌「死神」裝扮不僅嚇壞幼稚園小朋友，就連妹妹咩咩看到也認不出，當場嚇哭。萌萌（右）、咩咩扮《死亡筆記本》死神路克、L。（伊林提供）
萌萌媽透露，萌萌年紀小沒看過原著，但去年看到死神路克跳《PPAP》影片，直呼夠恐怖，主動表示挑戰變裝，就連媽媽反覆問她，真的要扮恐怖的死神，也不改心意，笑喊：「嗯，就是要很恐怖！」黑色羽毛裝花3小時縫製，經過2次試裝後才定裝。萌萌（左）、咩咩姊妹倆扮《死亡筆記本》死神路克、L。（伊林提供）
而萌萌媽和1歲咩咩今天都一樣扮演L，原先抗拒化妝的咩咩，在媽媽說服下才勉強上陣，造型是白衣眼畫黑圈，手拿著棒棒糖上陣，姊妹倆別出心裁打扮讓網友直呼：「可愛。」萌萌堅持要扮《死亡筆記本》死神路克，因為夠恐怖。（伊林提供）萌萌媽、萌萌、咩咩母子三人造型，讓網友大讚好強。（翻攝自萌萌&咩咩臉書專頁）
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