男星槓上章子怡怒摔手機 遭冷回「你還會什麼？」

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星章子怡日前為選秀節目《演員的誕生》與中國影帝劉燁共同擔任評審，不料兩人竟在節目上互罵，劉燁還拿起手機怒摔在桌上，讓主持人張國立不知所措，台上的新生代女星鄭爽也嚇到直愣在舞台上。 章子怡怒嗆劉燁「你還會什麼？」（翻攝自《演員的誕生》微博）

章子怡（左）與劉燁（右）為節目擔任評審，兩人卻吵的不可開交。（翻攝自《演員的誕生》微博）

影片中章子怡與劉燁大起爭執，章子怡先是面無表情對劉燁說「你滿意什麼」，挑釁激起對方怒火，兩人爭執不斷。劉燁更起身、怒摔手機在桌上，讓現場十分尷尬，影片中劉燁還雙手叉腰看著章子怡，似乎要章子怡給個交代，不料卻遭章子怡冷地回嗆「你除了拍手機，你還會什麼？」

章子怡（右）在節目中大讚27歲女星鄭爽（左）。（合成圖，翻攝自《演員的誕生》微博）

影片一出，立即引發網軍熱議，不過也有網軍質疑兩人是在演戲，要大家不要太認真。此外，新生代女星鄭爽在節目中穿上花棉襖、紮上雙麻花辮，挑戰章子怡成名作《我的父親母親》中「招娣」一角，精湛演技讓章子怡直呼「19歲的章子怡不如她」，大讚鄭爽相當優秀。

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