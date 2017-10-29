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首頁 > 婉君推

登上十字架山丘 擁抱瓜地馬拉山城安地瓜之美

2017/10/29 06:00

安地瓜歷史建築林立，舊城區有如露天博物館。（陶德攝）〔撰文˙攝影／陶德〕中美洲瓜地馬拉的安地瓜（Antigua）城區，距離首都瓜地馬拉市僅一小時車程，自1543年建城後，一度躍為西班牙殖民時期的中美洲總督府。這座世遺古城，是瓜國首屈一指的觀光勝地，民宿與西班語言學校林立，各國背包客在此短暫居遊，學習簡單的西語再南下中南美洲各國旅行。

許多原住民婦女在安地瓜街頭兜售紀念品。（陶德攝）安地瓜海拔1500百多公尺，許多遊客為了將高原古城美景盡收眼底，氣喘吁吁爬上郊區北側的十字架之丘賞景。山丘立了一座大型十字架，站在十字架以小城、火山當背景，是上山遊客拍照打卡最佳位置。

從十字架山丘可鳥瞰安地瓜古城全貌。（陶德攝）從高處俯瞰古城風光，棋盤式街道兩側有彩色小屋、教堂、斜屋頂構成一幅風景畫，鳥瞰安地瓜全景和背倚著城市的水火山，隨著清風與陽光拂面，令人心曠神怡，身後遊客群忽然移至右側拍照，眾人極目望向雲層後方隱然若現的富埃戈火山、阿卡特南戈火山山巒，不知哪一座火山口冒煙，讓上山遊客興奮拍照錄影。十字架山丘人潮絡繹，唯有清早到訪，才能悠閒賞景拍照，感受古城寧謐之美。十字架山丘是遊客拍照打卡好去處。（陶德攝）

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