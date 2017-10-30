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多明尼加這家餐廳 副總統陳建仁也來過

2017/10/30 06:20

〔記者王孟倫／台北報導〕屬於熱帶海洋型氣候的中美洲多明尼加，是加勒比海的第二大國，也是我國在中美洲的重要友邦之一，國人前往多明尼加亦享有免簽證。當地一年四季溫差小，是海灘度假的好去處，除了美洲遊客外，近年來，更吸引俄羅斯等東歐遊客在寒冬時，來此享受舒服溫暖的拉丁陽光與徐徐海風吹拂。多明尼加是我國在中美洲的重要友邦之一。（記者王孟倫）

多明尼加的海灘長達402公里，其中，距離多京市區只要半小時車程，就能抵達著名的海灘度假勝地「博卡奇卡」（Boca Chica）。來到多明尼加，怎麼能不去海灘走走、好好放鬆心情呢？在這裡，有碧海、藍天加上搖曳的椰子樹，光腳踏在平坦潔白的沙灘，眺望著加勒比海，令人心曠神怡。多明尼加著名的海灘度假勝地「博卡奇卡海灘」。（記者王孟倫）

此外，博卡奇卡有間具有高人氣的海景餐廳「Boca Marina」，由於風景視野優美、地理位置佳，距離國際機場不遠，包括前總統呂秀蓮、吳敦義及現任副總統陳建仁等，都曾來此用餐。這家餐廳大量使用量貝殼做裝飾，半露天式的設計，並提供各種多明尼加之美食餐飲，遊客可以點杯飲料，悠閒坐在餐廳欣賞加勒比海的美景。使用大量貝殼裝飾的海景餐廳「Boca　Marina」，包括副總統陳建仁等多位台灣名人都曾來此用餐。（記者王孟倫）

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