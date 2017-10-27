董事長變身「通靈歐巴」瑪利亞讀碩士有洋蔥

阿吉（中）很欣賞瑪利亞（左）在舞台上的魅力。（新視紀提供）〔記者陳慧玲／台北報導〕金音獎頒獎典禮明晚將在台大體育館舉行，黃子佼擔任主持人，除了魏如萱、DJ林哲儀、TRASH樂團開場演出，董事長樂團與九天民俗技藝團則將擔任壓軸表演。

電視《通靈少女》曾創下高收視率，董事長樂團則笑說，明晚要在金音獎上化身「通靈歐巴」，因為他們的演出中傳統與科技跨界合作，其中有一幕，舞台上彩色符咒視覺會滿場飛。

董事長樂團和九天民俗技藝團將在金音獎壓軸表演。（新視紀提供）典禮上，董事長樂團將首唱新歌《九天玄女》，主唱阿吉談到，這首歌改編的想法就是來自九天民俗技藝團，今年在創作新歌曲時，更深入了解該團祀奉九天玄女，造就這首歌曲的誕生。由於很欣賞九天團員瑪利亞在舞台上的爆發力，在這首歌曲中也特別為瑪利亞量身打造獨唱片段。

因拍攝電影《陣頭》而走紅的瑪利亞，努力唸企管碩士，團長許振榮還送他一輛轎車做為勉勵。瑪利亞表示，他從小就不愛念書，國小一年級考100分，被老師誤認為作弊，因此患有學習障礙，當兵當了2個月就被驗退，進入九天後在團長許振榮的鼓勵下，重拾書本。他談到，因為學習障礙，不論打鼓、讀書或背劇本都要比別人更努力，最感謝媽媽一路為他加油。

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