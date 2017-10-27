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阿信半夜險遭櫃子壓 男星嚇傻「腿可能會斷掉」

2017/10/27 21:09

阿信因起床上廁所免於被倒下的櫃子壓到。（翻攝自阿信臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名樂團「強辯」曾創作出多首知名歌曲，但卻在去年宣布休團，令許多歌迷相當不捨，團內擔任主唱及吉他手的「少少」黃少谷是「五月天」成員怪獸的表弟，因受表哥影響走向音樂之路，將五月天視為偶像的他，也知道天團許多不為人知的小祕密。

黃少谷對於五月天非常崇拜。（翻攝自黃少谷臉書）

據《聯合報》報導，少少在五月天剛成團時常常幫他們跑腿，或是外送到怪獸房間，他透露有次他與阿信一起睡在怪獸房間，阿信獨自一人睡在單人床上，而床的前方有一個大櫃子，但是相當不牢靠，當天半夜突然倒下把大家都嚇醒，而櫃子倒的方向正好是阿信腳的位子，幸好當時阿信起床上廁所才逃過一劫，回憶起當時，少少心有餘悸的說：「他們應該忘記了，我當時嚇到，要是壓到，阿信腿可能會斷掉。」五月天人氣超高。（翻攝自五月天臉書）

少少表示五月天是在音樂上的貴人，而怪獸則是他的啟蒙恩師，至於他會考上復興美工，全是因阿信的影響，現在他褪去強辯主唱的身分，獨自發行專輯，今年36歲的他將40歲設為停損點，會在這四年內努力玩音樂，若沒有好的結果就不會再做了，不過在這之前他都會很努力。

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