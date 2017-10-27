藍心湄挺小凱藝術展 爆陳美鳳名牌包放到發霉

〔記者吳志偉／台北報導〕知名彩妝師「小凱」張景凱深耕美妝界多年，不但推出自創美妝品牌KAI DELUXE，今年更首度將歷年作品集結成書，以踏入彩妝界的年齡《17》為作品名稱。今晚他在華山1914文創園區舉辦彩妝攝影藝術展暨品牌兩周年限定商品上市記者會，包括洪偉明、王聖芬、楊佩綺、林葦茹等人都前來捧場。 彩妝師張景凱舉辦彩妝攝影藝術展暨品牌兩周年限定商品上市記者會。（仲誼公關提供）

自稱是小凱媽的藍心湄，穿上收藏10年以上的皮衣、帽子與銀飾現身，皮衣下僅著透明蕾絲內衣，看起來接近走光的危險邊緣，惹得一旁陳美鳳超緊張，頻頻替她拉衣服，又問：「要不要借妳胸貼？」藍心湄趁機爆她的料：「我買了（精品）就會用，不像美鳳都放到發霉。」指著陳美鳳拎的愛馬仕鱷魚皮凱莉包說：「都放到發霉、長草了，我都怕鱷魚復活。」 彩妝師張景凱舉辦彩妝攝影藝術展暨品牌兩周年限定商品上市記者會。（仲誼公關提供） 洪偉明出席彩妝師張景凱舉辦的彩妝攝影藝術展暨品牌兩周年限定商品上市記者會。（仲誼公關提供）

《17》邀集多位名人巨星、時尚名媛參與彩妝拍攝，在小凱老師的彩筆創作下，各自展現獨特大膽的全新面貌，其中擁有「百變教主」美稱的藍心湄，不僅展現與小凱多年合作的十足默契，百變姿態使美妝創意展現出跳脫框架的無限可能；顛覆「最美歐巴桑」印象的陳美鳳，首度嘗試煙燻妝容，同樣揮灑出令人讚嘆的時尚自信；「時尚教父」洪偉明，則以高階版華麗造型，粉墨登場，秀出閃亮大器的搶眼妝容；被稱為「國師」的星座專家唐綺陽，同樣也換上動人妝容，驚艷登場；實踐大學「麻辣女教授」曲家瑞，也現身詮釋如繪畫般的創意妝容，驚艷指數破表。 林葦茹出席彩妝師張景凱舉辦的彩妝攝影藝術展暨品牌兩周年限定商品上市記者會。（仲誼公關提供）

為歡慶KAI DELUXE 2週年，特別推出＃ilove69超模紅妝限定組，以令人驚艷的黑紅撞色包裝挑戰視覺美學態度，打造摩登女孩與眾不同的風格宣言，呼應「Red is New Classic」的全球時尚趨勢。精選KAI DELUXE高人氣熱銷底妝系列以及瑰蜜#69限制級紅色唇膏，以完美底妝及性感紅唇共慶品牌 2週年。 彩妝師張景凱全新彩妝書《17》，邀請藍心湄等藝人參與彩妝拍攝。（仲誼公關提供） 彩妝師張景凱全新彩妝書《17》，邀請陳美鳳等藝人參與彩妝拍攝。（仲誼公關提供）

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