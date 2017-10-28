周末限定！為小藍盒香水刻上專屬密碼

日起-10/29（日）至Tiffany & Co.香水快閃店現場拍照打卡即可獲贈進口鳶尾花造型試香卡乙張。（記者邱巧貞攝）〔記者邱巧貞／台北報導〕Tiffany & Co. 果然是女生們的夢幻逸品！相隔14年，Tiffany & Co.推出全新香氛「Tiffany & Co.同名淡香精」，將光芒萬丈的鑽石幻化成全新的液態珠寶 ，更破天荒在忠孝SOGO百貨一樓開設品牌獨立香水專櫃，專門販售Tiffany香氛及身體系列，開幕短短幾天，每天就賣出超過100瓶的香水，小藍盒的魅力套用在香水，依舊驚人。

本周末快到忠孝SOGO大門廣場Tiffany & Co. 期間限定快閃店打卡。（記者邱巧貞攝）為慶祝香水上市，本周末到忠孝SOGO大門廣場Tiffany & Co. 期間限定快閃店，除了可完整體驗全新香氛，凡購買50ml或75ml香水即可免費享有現場刻字服務。

期間限定凡購買50ml或75ml香水可免費享有現場刻字服務。（記者邱巧貞攝）Tiffany & Co.同名淡香精的香水瓶身底部以品牌經典的枕形黃鑽為靈感設計，瓶身上半部曲線源於Tiffany Lucida專利切割鑽石所呈現出的階梯式方形美感，晶澈透明的瓶蓋下方，Tiffany藍的金屬板上精緻刻上Tiffany & Co. logo 。 Tiffany & Co. 期間限定快閃店。（科蒂提供）

在香味部分，調香師Daniela Andrier採用獨家鳶尾花萃取技術，取得鳶尾脂黃油，能讓香精更純粹、持久，香水外包裝採用經典的「Tiffany Blue」藍色盒子，讓這橫跨百年的經典標誌藉由香氛再次傳遞。 獻上專屬的手寫卡片。（記者邱巧貞攝） Tiffany & Co. 同名淡香精30ml/2,650元、 50ml/3,850ml、75ml/4,800元。（記者邱巧貞攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。