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首頁 > 婉君推

藍心湄屁股蛋G峰全都露 大膽喊X頭顏色不深很可以

2017/10/27 20:16

〔記者洪素津／台北報導〕陳美鳳和藍心湄稍早出席KAI DELUXE新品發表派對，藍心湄一席皮衣勁裝差點嚇壞眾人相當前衛，身穿長皮衣和網襪的藍心湄視覺上向是沒穿褲子一樣後面兩個屁股蛋若隱若現，前後都露大放送，另外好姊妹陳美鳳今天穿得略顯保守，笑說很擔心藍心湄走光很想拿胸貼借她，藍心湄更是大膽直說「還好顏色不深不明顯！」藍心湄露出性感屁股蛋。（記者洪素津攝）

陳美鳳頻頻望向藍心湄雙峰怕她走光，藍心湄也笑說「你不怕長針眼就看呀！」兩人好感情可見一番；藍心湄接受媒體採訪時聊太開，透露陳美鳳少根筋的個性讓她超傻眼，藍心湄說有次陳美鳳在飛機上把不拉甲脫下來換上運動內衣比較舒服，不料因為太舒服下飛機時竟忘記帶走，把不拉甲留在飛機上，航空公司經調查後發現是陳美鳳的，還貼心幫她郵寄回家，惹得全場呵呵大笑，一旁的陳美鳳也害羞地說「運動內衣太舒服了，真的忘記了！」藍心湄和陳美鳳一同出席派對。（記者洪素津攝）藍心湄和陳美鳳一同出席派對捧場小凱老師。（記者洪素津攝）陳美鳳今天身穿低調微性感。（記者洪素津攝）

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