日本後生掛溫泉就是厲害 讓人騎馬來趿木屐回去
2017/10/28 06:10
後生掛自然研究路上的「紺屋地獄」景像。（記者周幸叡攝）〔記者周幸叡／台北報導〕日本秋田縣的八幡平地區，集聚了八幡平、秋田駒岳和岩手山等，共約40座的火山，是日本知名的火山地帶，境內可看見滾熱泥漿、溫泉噴氣等火山現象，也因此形成了所謂「湯治」的溫泉療養文化，後生掛是其中一個湯治之宿，其溫泉療效頗具口碑，甚至當地還流傳一句俗諺說：「（生病）騎馬來後生掛，（痊癒）趿木屐回家。」
漫步後生掛自然研究路，沿途可看見許多奇特的火山景觀。（記者周幸叡攝）後生掛溫泉館內分成湯治村和旅館部，提供長、短期住宿，也有販售當日的泡溫泉券。被暱稱為「溫泉保養館」的男、女大浴場裡頭，有7種溫泉池，其中最有趣的是後生掛傳統入浴法「箱蒸風呂」。人坐在直立的大木箱內，蒸氣非從頭上而是從箱內噴出，在箱內溫熱身體讓人暢快流汗。另外還有濁濁的泥漿溫泉，標榜有美肌效果，也頗受好評。
後生掛溫泉的傳統入浴法「箱蒸風呂」。（後生掛溫泉提供）泡完溫泉再到旅館旁的「後生掛自然研究路」漫步，沿途可見一些獨特的火山現象，例如：不斷噴發出泥漿，看起來像是染坊在煮染料的「紺屋地獄」、伴隨火山氣體噴發的泥漿所積聚成的「泥火山」、溫泉形成的「太陽沼」等，繞一圈約需40分鐘，是一趟充滿自然驚奇的探險之旅。後生掛溫泉是日本知名的溫泉療養地。（記者周幸叡攝）
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