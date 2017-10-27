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首頁 > 婉君推

（專訪）千萬超跑算啥！49歲美魔女靠這招馭夫

2017/10/27 20:04

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手談詩玲的老公是知名夜店大亨，身家相當驚人，她曾收先生相贈的百萬鑽錶、千萬超跑，說到馭夫術，談詩玲招認年輕時超愛吃醋，「老公以前那麼帥，體力好啊。」只是現在她要兼顧歌唱及家庭，對另一半乾脆「放牛吃草」，自豪說：「我是敢愛敢恨的人，那些鶯鶯燕燕是不可能的，我若發現就直接再見！」

49歲的談詩玲加盟新東家豪記，推出台語專輯《陪伴阮身邊》，她17歲曾參加《五燈獎》比賽，四度三關卻敗給了蔡小虎遭淘汰。她後來回歸家庭，等了20多年，好不容易小孩子都大了，才決定拚出道，不想要留下遺憾。

談詩玲專訪。（記者潘少棠攝）談詩玲年輕時跟著先生打拼事業，據知投資項目包括夜店及餐飲業，對於她圓夢出道，與她結縭24年的老公，也是默默在背後支持，談詩玲說：「她很喜歡看我表演，尤其是聽我唱演歌跟老歌。」另一半更鼓勵她學習電子鼓、鋼琴、琵琶等各項才藝。

至於這次發片，另一半有無送上大禮犒賞？談詩玲機警回應：「你想要套我話對不對？」接著改口笑說：「精神上的鼓勵比實質的禮物更重要，他要忙著賺錢，我希望過陣子能去北歐走走逛逛。」旅費當然是交給先生買單。

談詩玲專訪。（記者潘少棠攝）談詩玲也說：「我先生是摩羯座的，個性比較內斂，現在都老夫老妻了，他也很清楚我的個性。」透露從以前到現在，夫妻倆就算是吵架也一定會回家。外型保養得宜的她，靠著運動保持體態，完全不怕被年輕辣妹比下去，對老公想當放心。談詩玲專訪。（記者潘少棠攝）

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