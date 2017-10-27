潤娥好身材遮不住！ 紅色蕾絲禮服一彎腰深溝出來見客

潤娥一彎腰讓「事業線」出來見客。（翻攝自New daily）

〔娛樂頻道／綜合報導〕少時成員潤娥今（27日）以入圍電影項目最佳新人獎身分出席南韓第一屆《The Seoul Awards》頒獎典禮，她身穿一襲紅色長禮服，襯出雪白肌膚，胸前的蕾絲布料讓胸前若隱若現，現場更捕捉到潤娥彎腰下車的畫面，讓「深溝」跑出來見客，性感指數爆表。

潤娥出席《The Seoul Awards》頒獎典禮，紅色蕾絲禮服再次成為全場焦點。（翻攝自10asia）

潤娥日前出席第22屆釜山影展時，身穿白色縷花透膚長禮服，透膚布料讓她屁股蛋原形畢露，當時露出渾圓翹臀的噴血打扮，引發網友熱議。沒想到潤娥今（27日）以一襲紅色蕾絲禮服出場，大膽穿上紅色，不怕被埋沒在紅毯中，胸前透視蕾絲小露性感，讓她再次成為鎂光燈焦點，晉升「紅毯女王」。此外，入圍電影最佳男主角的影帝池晟、女星金亞中等人都來到現場，而金亞中以一身深藍低胸開衩長裙現身，優雅中不失性感。 女星金亞中穿高衩長禮服，雪白長腿全都露。（翻攝自TEN PHOTO）

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