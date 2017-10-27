本土劇女神變兇狠帥妹 網友直呼「妳是誰？」

〔娛樂頻道／綜合報導〕「本土劇女神」曾莞婷時常在社群網站性感大放送，大秀渾圓美乳及一雙筆直長腿，今日她改走酷帥潮妹風格，展現超殺態度，讓網友驚呼認不得，還有眼尖的網友發現照片巧妙置入「NCC」，懷疑她巴結NCC，準備尺度大開。 曾莞婷一反女神形象，改走酷帥潮妹風。（翻攝自曾莞婷臉書）

曾莞婷胯下巧妙露「NCC」字樣車牌。（翻攝自曾莞婷臉書）

曾莞婷以往都走清新女神路線，總能以別出心裁的衣著設計，秀出撩人好身材。今曬出的照片，化身暗黑系帥妹靠在摩托車後座，她身穿黑色細肩背心、紅白黑色系開叉褲、滑板鞋，外搭一件僅穿到手肘的牛仔外套，頭綁兩搓辮子再戴紅色髮帶，臉上也以濃妝呈現，其中，一雙殺氣騰騰的雙眼，更是霸氣鎮壓全場。

曾莞婷形象反差大，讓網友看了直問「妳是誰」，也有網友發現她跨下的摩托車車牌剛好露出「NCC」字樣，搞笑留言「話說大三八女神....這胯下植入性行銷NCC是准備以後尺度大開...阿賀！拎周罵豁出去！開大門！走大路嗎？！蠻期待的說....」對此，曾莞婷則怕怕的說「我俗辣」。 曾莞婷打扮與過去差異大，網友大喊認不得。（合成圖，翻攝自曾莞婷臉書）



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