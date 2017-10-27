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（影音）紙風車進校園反毒 柯一正：毒品危害動搖國本

2017/10/27 19:42

紙風車5年來進校園用戲劇宣導反毒。（記者凌美雪攝）〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車青少年反毒戲劇工程」已巡演5年，卻還有431所國中尚未演出，宣導速度恐不及毒品入侵校園的速度，教育部今年擴編經費支持，並與民間企業共同搭建校園反毒守護牆，希望藉此加速校園演出的進程，今天在台北靜修女中舉行攜手反毒宣告儀式，紙風車文教基金會董事長柯一正表示，毒品越來越嚴重將會動搖國本，希望台灣能成為一個健康快樂的國家。

近年來，毒品偽裝成難以察覺的咖啡包、糖果等，配上酷炫新奇的名稱潛進校園，誘惑學子陷入毒品的泥沼。「紙風車青少年反毒戲劇工程」的演出，即以一種參演式互動劇場，劇名《拯救浮士德》，敘述從小在校園遭忽視、霸凌的少年浮士德，受到魔鬼以金錢與毒品誘惑，內心也漸漸變成魔鬼，最後充滿遺憾與懊悔。

「紙風車青少年反毒戲劇工程」誓言將毒品趕出校園。（記者凌美雪攝）柯一正認為，毒品成為生活中隨手可的「零食」，讓青少年誤食毒品而不自覺，甚至求職或打工都可能在同儕慫恿下接觸毒品，「毒品越來越嚴重，會動搖國本，我們早一點宣導，是要依賴大家一起來防毒，或幫助吸毒的人恢復健康，能過正常的生活，」柯一正說，反毒是一條漫長的路，「我快70歲了，但我還是希望台灣是一個健康快樂、自由民主、積極奮鬥的國家，也希望大家成為這樣的國民。」

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