VR活動既夯又好玩 逛旅展別錯過！

〔記者莊士賢／台北報導〕每年ITF旅展現場各參展單位推出眾多精采的活動、表演、遊戲，既吸引人氣又熱絡現場氣氛，民眾逛展同時可玩遊戲、參與活動及拿獎品贈品，有玩又有好康拿，今年旅展現場不少參展單位推出甚夯的VR活動，逛展時別錯過體驗趣味的VR活動。 菲律賓觀光部展攤的VR超實境體驗活動，坐在腳踏車上戴上虛擬實境頭盔，可體驗刺激的高空腳踏車及瀏覽薄荷島的巧克力山奇景。（記者莊士賢攝）

今年旅展菲律賓觀光部展攤推出VR超實境體驗活動，坐在腳踏車上再戴上虛擬實境頭盔，然後踩動腳踏車踏板即可體驗刺激的高空腳踏車，踩踏著腳踏車在高空上瀏覽薄荷島的巧克力山奇景，隨視線左右上下望可欣賞不同景致，向下望時，哇～好高、好刺激！體驗完刺激的高空腳踏車上，會隨機播放不同的薄荷島360度特製影片，如近距離欣賞薄荷島獨特眼鏡猴、與海龜在海中優遊，欣賞不同的菲律賓美景。 關島攤位的VR體驗，戴上VR眼鏡隨視線左右環視，可欣賞不同的關島美景，有如置身關島。（記者莊士賢攝）

美國館的關島攤位也有VR體驗，戴上VR眼鏡隨視線左右環視，可欣賞不同的關島美景，有如置身關島，另在在攤位上還設置拍攝牆與Instagram照片機，民眾可自拍上傳。

日本的Japankuru主題館也有VR虛擬情境體驗，戴上眼鏡可欣賞360度欣賞東京淺草風光，觀賞完影片後將出現影片中的文字連起來變成一個單詞，答對可獲得禮物。

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