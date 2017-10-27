台北人比較有錢？電信預購iPhone X調查這樣說

台灣之星表示今日iPhone X預購的成單速度比iPhone 8快4倍。（蘋果提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕五大電信唯一推出蘋果iPhone X預購的台灣之星，今日下午3點跟官網同步開放預購。台灣之星表示iPhone X的搶貨速度是iPhone 8的4倍，整體申辦用戶以台北和新北為主，31至50歲男性占比高達8成。

台灣之星指出，今日iPhone X相較上個月iPhone 8預購，第一個小時的成單速度快了4倍，甚至比iPhone 7預購快6.3倍，其中iPhone X 64GB太空灰在網路門市不到1小時就額滿，顯見即使是最貴的iPhone X還是不影響果粉入手的慾望。

台灣之星截至今日下午5點統計，民眾集中iPhone X 256GB居多，占比高達59%，比起iPhone 8預購5成以上選擇64GB，顯示購買iPhone X的民眾偏好最高規格。顏色部分，太空灰和銀色各占53%和47%。此外，iPhone X魅力強大，吸引49% 的Android陣營跳槽。

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