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首頁 > 婉君推

在台銷售No.1品牌的No.1香水 是它奪冠？

2017/10/27 18:21

限量包裝換上黑白色塊拼接，陶瓷材質，更有質感。（記者邱巧貞攝）〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣近幾年香水市場好不熱鬧，過去一向非消費主流的香氛，漸漸成為新一代消費者最關注的美妝熱門話題，回溯這一股熱潮，Jo Malone London 從2009年導入台灣市場後，以精緻的香氣、獨特的香氛層疊藝術，以及客製化的服務體驗，有別於一般大眾香水，進而在市場上異軍突起，締造驚人的銷售成績，也促使化妝品業者不斷導入小眾及高端香水品牌，搶攻市場。

Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭古龍水 （限量聖誕包裝） 100ml / 5,100元。（記者邱巧貞攝）Jo Malone London 自2015年下半年後，一舉蟬聯台灣專櫃香水銷售NO.1的品牌，每有限量款推出必會引發排隊人潮，而最受台灣消費者歡迎的香水則為「英國梨與小蒼蘭古龍水」，此款香水不僅經典，也是許多初靠櫃的客人提袋率最高的香氛，堪稱在台銷售「NO.1中的NO.1」香水。

Jo Malone London蟬聯多年香水銷售NO.1品牌。（翻攝自Jo Malone London IG）今年，Jo Malone London首次與英國印花大師Jonathan Saunders合作，推出夢幻的「繽紛聖誕狂想」系列。承襲Jonathan Saunders一貫鮮豔色塊的印花風格，運用在Jo Malone London 聖誕系列的包裝設計上，而品牌最受歡迎的「英國梨與小蒼蘭古龍水」也換上黑白色塊拼接，為經典香味穿上新衣。

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