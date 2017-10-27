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（專訪）許瑋甯認戀愛ing「是認識非常非常久的朋友」

2017/10/27 18:09

許瑋甯專訪。（記者胡舜翔攝）〔記者許世穎／專訪〕33歲的許瑋甯前年與交往8年的阮經天分手，之後又和王柏傑傳緋聞，但她堅稱單身，最近終於傳出新戀情，和大她2歲的星二代劉又年交往。她今受訪時大方認愛，透露對方是「認識非常非常久的朋友」，但強調就是正常生活、正常交朋友，「細節方面不多談」。

許瑋甯專訪。（記者胡舜翔攝）許瑋甯9日被週刊拍到和身材高大的劉又年一起看電影，不僅互動親密，還十指緊扣。對方之後被起底曾擔任伊林男模，還是資深女星李湘的兒子，後來轉往幕後當攝影師。她表示，最近生活中發生很多開心的能量，坦言「交朋友很開心」，但由於對方不是圈內人，覺得要以保護對方生活為重。

許瑋甯專訪。（記者胡舜翔攝）許瑋甯也透露，其實當下就知道被跟拍，「出電影院走在公園時就看到被跟了，但就像我說的正常交朋友，所以不會因為被拍到就躲起來」。報導曝光後也沒有影響兩人交往，只是認為自己可以接受這些問題，可是對方沒有必要去面對這樣的事，「所以才會說很謝謝大家的關心」。

許瑋甯專訪。（記者胡舜翔攝）相較於先前曝光緋聞，許瑋甯這次相當大方承認，她表示：「我一直以來就不是一個太主動說這方面事情的人，我之前都不說不談，連這個也是，尤其身分不同，對方是圈外人。」她說並不曉得對方的母親是藝人，至於有沒有見過家人？「家人的事就更不要聊了！」強調生活一切如常。

她在上周播出的《麻醉風暴2》裡對黃健瑋「逆向求婚」，微嘟著唇說「娶我，不然我娶你！」獲讚「最霸氣的撒嬌」。她說雖然台詞是自己想出來的，但完全是順著角色，自己沒有說過、也不會說出這樣的話，目前也還沒想到結婚的部分，「還是先工作，結婚的事情還是要雙方都有共識，不會突然閃婚」。

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