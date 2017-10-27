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首頁 > 婉君推

郭富城52歲生日愛妻攬牢牢 舊愛熊黛林曬這個力拚

2017/10/27 18:25

郭富城（左）4月迎娶小22歲的中國網紅女友方媛。（資料照，香港成報提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕港星郭富城昨（26日）過52歲生日，找來一票好友慶生，愛妻方媛雙手攬牢牢，相當恩愛，7年舊愛熊黛林今與百億尪郭可頌結婚滿周年，她以跳繩綁住對方，以誘惑方式慶祝紙婚，兩位郭太曬愛方式引發關注。

熊黛林（左）去年升格當郭太，下嫁百億小開郭可頌（右）。（翻攝自微博）郭富城26日與眾好友喝酒慶生，他身穿紅色POLO衫亮相，除了喜氣還相當顯眼，拍攝大合照時，剛做完月子的妻子方媛，雙手緊緊挽著郭富城的右手不放，還將頭靠在肩上，臉上流露出幸福的笑容，恩愛指數爆棚。

郭富城（中）昨慶52歲生日，愛妻方媛緊牽不放。（翻攝自臉書）郭富城生日隔天，便是舊愛熊黛林與百億小開郭可頌的結婚紀念日，她輸人不輸陣在微博大放閃彈，貼出戴著婚戒牽手照，隨後還加碼曬出赤裸照，她手拿跳繩，將老公緊緊綁住，作勢向前親吻對方，照片充滿危險與誘惑氣息，也稱「就這樣把你牢牢地綁在我身邊，一周年快樂。」熊黛林（右）曬辣照慶祝紙婚。（翻攝自微博）熊黛林曬婚戒，與老公郭可頌牽手放閃。（翻攝自微博）

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