（影音）片場大聊爸爸經 鄭伊健不生主義：玩玩大家的就好了
2017/10/27 17:43
電影《黃金兄弟》探班，錢嘉樂（左起）、鄭伊健、陳小春、林曉峰。（記者趙世勳攝）〔記者羅子欣／桃園報導〕經典港片《古惑仔》原班人馬齊聚，由曾志偉監製、錢嘉樂執導，鄭伊健、陳小春、林曉峰、謝天華等人主演的新片《黃金兄弟》，今在桃園取景拍攝，該片大手筆製作，在匈牙利、日本、北京多地取景，已拍了8個多月，拍攝尾聲特別拉到台灣，預計11月4、5號殺青，曾志偉開玩笑說：「來台灣拍是為了帶陳小春去夜總會啊，回味婚前的娛樂，連阿姨都還記得他！」
電影《黃金兄弟》探班，鄭伊健。（記者趙世勳攝）《古惑仔》一行人平時不常聯絡，因為拍片難得見面，十分珍惜相處的時間，不過當時是血氣方剛的年輕小夥子，10多年過去已成了人夫、人父，相聚時話題都是家庭和孩子，錢嘉樂透露，陳小春在北京拍攝一場中彈戲時不慎跌倒，導致脊椎兩側肌肉拉傷，一度擔心會不會影響生育，因為「還想再生1個」，談到最近人氣超高的兒子Jasper，他立刻露出慈父笑容說：「謝謝大家喜歡他。」而錢嘉樂、林曉峰等人都有小孩，鄭伊健也被問到有沒有想生小孩的念頭，他說：「玩玩大家的就好了。」表示和老婆已達成不生孩子的共識。
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