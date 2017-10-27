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想看阿妹被擋！五燈獎始祖爆氣怒喊「不知我和阿妹交情？」

2017/10/27 17:40

〔記者洪素津／台北報導〕久未露面廖偉凡今錄製中視《冰冰Show》，他透露目前工作重心仍放於中國，不過日前卻因為手受傷休息了將近一年，他提到因為自己不認老，結果摔了一大跤，整隻手摔爛不能動，還好將近一年休養，逐漸走出低潮，而提到《五燈獎》往事，廖偉凡想起幾日前他到江蘇想看阿妹錄影，竟被拒於門外，今喊話阿妹「我滿介意的」。廖偉凡看阿妹錄影遭拒很受傷。（中視提供）

60歲廖偉凡當年是《五燈獎》主持人，他透露之前是他居中協調，才成功幫助阿妹的合約和平轉讓給張雨生，他開玩笑說老闆如同將一百克拉的鑽戒送給張雨生，廖偉凡認為自己和阿妹交情匪淺，表示日前去錄影竟遭拒，坦言內心有點受傷，直說「不知道我和張惠妹交情嗎？」。

另外談及廖偉凡家庭，他滿臉驕傲說女兒多益獲得970分將近滿分，兒子則是快步入禮堂，雙喜臨門。這次現身錄影，他透露自己是主持選秀比賽節目的始祖但卻沒親身應戰過，對黃子佼喊話「我決定要戒菸3個月保養喉嚨，參加《希望之星》」，同時也向對戰者嗆聲「品質沒有我唱得好的，請你們閃開，免得讓自己難堪」。

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