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首頁 > 婉君推

＜戀愛Q&A＞發現男友愛上網撩妹 妳會怎麼辦？

2017/10/31 06:15

現代人習慣窩在家裡使用網路交朋友，往往對感情也造成不小的困擾。 （圖／達志影像）〔文／諮商心理師 克萊兒〕

Q：

出差之前，我覺得和男友的感情很穩定，沒想到出差後，就發現男友會上交友網站搭訕女生。我出差的地點也是在東亞，我們沒有時差的問題，但他卻會不甘寂寞不斷找不同的人聊天，被我發現後，他趕緊刪除所有的帳號，但信任已經破壞，我甚至懷疑在我出差之前他就有這種習慣。

看到他在交友網站上也會叫其他女生很親暱的暱稱，讓我很吃味，他卻不覺得這有甚麼。我也很想上交友網站氣他，但又怕他會拿這個理由來開放彼此上交友網站，或說我其實也這樣，憑甚麼管他之類的，我該怎麼辦呢？（Sally）

A：

對妳來說，妳是很知道自己想要甚麼的人，我想我就不回答妳到底是該留還是該走，或是要不要嚴格管制他，因為這是妳得自己決定的。

面對男友的不甘寂寞，讓妳很震驚，妳震驚的不是他去找別人，而是原來你們的感情基礎可能不如妳想像的這麼穩定，甚至原來你們並非真的無話不談。這挑戰到的不只是妳對感情的觀點，還有的妳個人價值。

當妳一直想著，是他原本就這樣，還是這幾年來你們的感情已經起了變化，讓妳措手不及？但面對這樣的情況，妳自己一個人想破頭也沒有用，妳還是無法肯定自己的判斷。

我們無法用交友軟體來定義一個人，畢竟現代人交友的習慣正在改變中，大家都習慣窩在家裡使用網路交朋友，不能說誰對或誰錯，或是他有網路交友就是犯賤或想劈腿。

當妳看到他把妳跟他的親暱，也讓別人擁有時，讓妳心裡大有落差，更想把他所有的注意力抓得更緊，放在自己身上，希望他看看你，像過去那樣重視妳對他的信任感，一起認知到他也很愛妳，而不是只有妳單方面愛他而已。

其實，真正去了解他迷上網路交友的原因是甚麼，遠比妳在原地過度臆測，或者拋出讓他不曉得怎麼回應的猜測都好，真實地面對他的動機，才知道他真正在想甚麼。祝福妳！

（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）

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