旅展逛累了 來休憩區歇歇腿！

為讓觀展民眾進場更快速，今年旅展提供新服務，在三大展區中有7個入口設置悠遊卡刷卡機，民眾可以悠遊卡刷卡進場，省去排隊買票的時間。（記者莊士賢攝）〔記者莊士賢／台北報導〕2017 ITF台北國際旅展今（27）日揭開序幕，今年旅展以「來遊台灣，趣看世界」為主題並有多項創新，如首創在展場內設置「閱讀休憩區」；在展場多個入口設置悠遊卡刷卡機，民眾可以悠遊卡刷卡進場加速進場速度，民眾逛旅展不防多加利用，讓自己觀展時更加舒適、便利。

今年旅展首創在展場內設置多處「閱讀休憩區」，逛展走累了，不妨到休憩區小歇一會。（記者莊士賢攝）為期4天的ITF旅展在世貿一館、一館2樓H區及世貿三館展開，由於旅展展區大，民眾觀展往往需花時間和體力，今年旅展首創在展場內設置多處「閱讀休憩區」，在休憩區設置有座椅供民眾坐下休憩，有的休憩區還設有服務櫃檯提供諮詢服務，民眾觀展走累時可到休憩區小歇，休息同時還可順便整理逛展時所擷取旅遊資訊，又或是與同行的家人、朋友相互討論。

2017 ITF台北國際旅展今（27）日揭開序幕，為期4天旅展在世貿一館、一館2樓H區及世貿三館展開。（記者莊士賢攝）另外，為了讓觀展民眾進場更快速，今年旅展提供新服務，在三大展區中有7個入口設置悠遊卡刷卡機，民眾可以悠遊卡刷卡進場，省去排隊買票的時間，此外，憑刷卡進場單據還可到服務櫃台領取限量礦泉水，獲享入場小禮。

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