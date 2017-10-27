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首頁 > 婉君推

錄影前得知爸爸病危 女星淚訴：我從小就恨他

2017/10/27 17:38

安喬身材火辣，被封為「國光女神」。（翻攝自安喬臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「安喬」邱蔓綾長相甜美、身材火辣，因節目《國光幫幫忙》而被注意，受封為「國光女神」，近來她將推出個人EP，其中「我的家庭」一曲是獻給已逝父親，她也透露過去很恨爸爸，直到爸爸過世後，才發現爸爸其實很愛她。

安喬在工作時接到爸爸病危通知。（翻攝自安喬臉書）

據《ETNEWS》報導，安喬小時候爸爸就因外遇離開家，讓她的童年缺少父愛，使得安喬從小就很恨爸爸，更覺得一切都是爸爸的錯，她坦言：「我一開始以為我只有媽媽，我過得很好，但長大後我發現我對男生沒有安全感，我才知道，我多麼需要爸爸的角色。」安喬透露爸爸過世那天她正好有工作，錄影前她接到電話得知爸爸送醫病危，讓她腦中一片空白，錄影結束後她趕往醫院，看著爸爸急救最後宣告無效，但由於她與爸爸平時疏於聯絡，到現在她仍不清楚爸爸到底生了什麼病。安喬對於沒跟爸爸說最後一句話感到遺憾。（翻攝自安喬臉書）

爸爸走後家中經濟陷入困境，安喬難過表示那時多次與媽媽發生衝突，媽媽甚至得了憂鬱症，事後安喬聽了二姐的話才得知其實爸爸非常關心她，但那些關心卻沒有傳達給她，讓她心碎的說：「我到最後最後，才知道他是愛我的。」並認為如果自己早點知道真相，就不會連最後一句話都來不及跟他說，她遺憾表示：「想想最後一次講過的話，可能就只是跟他拿生活費吧！」

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