（影音）被問喜不喜歡陳小春 嗯哼斜眼神回笑翻網友

嗯哼被問到喜不喜歡陳小春時，斜眼偷笑。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國實境節目《爸爸去哪兒5》開播以來，深受許多觀眾喜愛，其中陳小春和他的兒子Jasper，嚴父VS暖男般的互動是節目一大亮點。而中國演員杜江的兒子嗯哼人小鬼大，更是讓人印象深刻。在最近一集節目中，當嗯哼被問到陳小春時，中肯的回應也讓觀眾們會心一笑。

嗯哼停頓一下後，直白說出陳小春對Jasper很兇。（翻攝自YouTube）

《爸爸去哪兒5》真實呈現出明星們和孩子的溝通相處，也讓觀眾看到了孩子們的純真不做作性格，在最新一集節目裡，嗯哼先是被製作單位問說喜歡哪位爸爸時，不假思索的回：「我自己的爸爸」，接著被問到「那你喜歡春哥嗎」，只見可愛的嗯哼斜眼停頓偷笑了一下，回說「春哥，對Jasper很兇的我跟你講」，直白的回答讓爸爸杜江聽到後不禁掩嘴噴笑。

杜江聽到兒子嗯哼的回答後，忍不住摀嘴大笑。（翻攝自YouTube）

（影片從1小時25分40秒開始。）

（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）

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