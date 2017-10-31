＜紐約性愛檔案＞女人要性福 前戲不可少

性愛是一種探索過程，女人享受那種被撫摸以及珍愛的感覺，男人卻常常忽略這一點。（圖／達志影像）〔文／喬思琳〕身邊有個女性友人最近和交往不到一個月的猛男上床，隔天卻痛得哇哇叫，大家很好奇地問她：「是因為他像永X電池一樣猛嗎？」答案卻讓眾人大出意料，她抱怨著說：「一點都不是！我們愛愛前，他竟然沒有任何『outercourse』，在沒有任何滋潤的情況下就長驅直入，粗魯得不得了，讓我脆弱的『小妹妹』痛死了。」

「Intercourse」英文是指「體內性行為」，而「outercourse」則是指「體外性行為」，也是紐約慾女很愛的非侵入性愛過程，使用手交或是撫慰等方式帶來刺激，所以受到很多女生的青睞。

墨爾本的一個研究指出，只有百分之二十的女性是透過體內性行為才能獲得高潮，換句話說，如果男人能在愛愛的過程中，同時運用體內性行為和體外性行為，更能提高女性達到高潮的機率。

為甚麼女人需要體外性行為？性愛其實是一種探索過程，女人享受那種被撫摸以及珍愛的感覺，就像一瓶好酒需要被細細地品嘗，才能讓人如癡如醉。

我們把性交當作是一種親密的情感交流，也是彼此靈肉結合的過程，如果男人不顧女人的感受，在『小妹妹』不夠濕潤或是完全沒有體外性行為的情況下，褲子一脫就直搗黃龍，不只會讓女人疼痛無法而享受性愛，還會覺得自己只是男人洩慾的工具。

對於這個問題，不少性愛專家都建議，女生可以試著在床上主動一點，別把所有的主控權都交到男人的手中。女人要得到性愛的歡娛和滿足感，可以試著化被動為主動，像是先行主動擁抱愛撫男人或是請對方慢一點。

有些步驟少不了，性愛真的不是一個簡單的插入過程，真正美好的性愛，在男人進入女人的身體之前，就已經開始發生了。

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