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首頁 > 婉君推

陳小春斷Jasper星路 自曝第二胎進度是...

2017/10/27 16:44

電影《黃金兄弟》探班，陳小春。（記者趙世勳攝）〔記者翁子涵／台北報導〕曾志偉監製的新電影《黃金兄弟》，找來當年《古惑仔之人在江湖》的原班人馬鄭伊健、陳小春、林曉峰、謝天華和錢嘉樂演出，劇組歷經八個月的拍攝後，最終站來台取景。今難得開放媒體探班，曾志偉透露是特地選在台灣殺青，更開玩笑說：「是為了帶陳小春去夜總會，回味婚前的娛樂，連阿姨都還記得他」，讓一旁的陳小春哭笑不得。

電影《黃金兄弟》探班，陳小春（左起）、鄭伊健、曾志偉、錢嘉樂、林曉峰。（記者趙世勳攝）陳小春近來帶著兒子Jasper錄中國實境節目《爸爸去哪兒》，讓Jasper成為最紅星二代，陳小春今坦言有大量廣告、代言找上門，但他堅定表示錄完該節目後，就要讓兒子「收山」回歸正常生活，「不要了，交流感情幾個月挺好的，結束回去繼續唸書就好」。

電影《黃金兄弟》探班，陳小春。（記者趙世勳攝）談及劉畊宏的4歲女兒小泡芙，陳小春則露出笑容大讚「她真的很可愛、很甜」，也透露目前還在努力拚第二胎，至於Jasper為何沒順道在《黃金兄弟》軋一腳？導演錢嘉樂笑說：「早知道他兒子那麼紅，我早就找他了，現在請不起了啦」，一番話讓全場笑翻。

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