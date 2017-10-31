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首頁 > 婉君推

＜愛情心理測驗＞想婚的人 請舉手

2017/10/31 06:00

〔文／佛洛阿德〕

要你親自動筆創作一幅畫，掛在家裡欣賞，你會在畫作裡加入以下哪種圖案？

A雲朵

B彩虹

C太陽

D船隻

＜解析報告＞

■選擇A的人

目前你還想享受自由時光，可以和朋友吃喝玩樂，去完成你的夢想，所以暫時並不想被婚姻綁住。正在交往中的情人提出想籌備婚事，你會想辦法勸服他先打消念頭，或是使出過幾年再結婚的拖延戰術，對方若是堅持在現階段逼婚，你會乾脆閃人，畢竟愛情雖然可貴，自由更珍貴。

■選擇B的人

現階段的你，處於迷惘狀態，極度不滿意現況，卻不知如何能夠突破。由於對未來感到茫然，此時你若有交往對象，在逃避心態的驅使下，會想藉由結婚來達成改變現狀的目的，你以為好歹比起原先像是一灘死水好多了，可惜婚姻生活挑戰更大，將有一連串麻煩事務要面對，並不會比較輕鬆。

■選擇C的人

又是接近歲末年終的時刻，激起你的危機意識，目前你很想結婚，要是已有結婚對象，你會先暗示情人，若他聽不懂再明示，甚至不惜逼婚，希望戀人與你早日步入禮堂，建立兩人溫馨小家庭。若是還苦無交往對象，會透過上網交友，或拜託親朋好友幫你介紹好對象，多管齊下，不希望寶貴青春白白蹉跎。

■選擇D的人

已有人生規劃的你，希望一切照著你的計畫順利進行，最好不要有意外狀況發生，包括婚姻大事。現階段若原本正是你設定結婚的時期，你會積極投入，期望達到目標；要是目前還不是你想婚的時刻，任憑家中長輩如何賣力催婚，你還是虛應故事，猛打太極不打算屈服。

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