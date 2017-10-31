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首頁 > 婉君推

好聚好散好風度 給對方一個台階下

2017/10/31 06:00

對一段感情有始有終，在結束的時候，要有智慧、有風度地處理，別讓彼此留下遺憾。（圖／棉花糖）〔文／粉紅〕時下年輕人習慣了速食愛情，敢愛敢恨，動不動就把「分手」兩個字掛在嘴上，把愛情看得太簡單、想得太隨便，分手像揮開蒼蠅一樣，不帶情面之餘，還一臉厭惡。

當不小心錯愛了一段感情，分手想必是因為有一方覺得走不下去了，再愛也沒有意義而且沒有必要。現代人習慣對自己好，不喜歡偽裝偉大的情操，兩人不適合就快刀斬亂麻，才不會衍生出不必要的麻煩。

說清楚的確是很重要，但分手也是一門學問，要分得好而完全不傷害對方，那是不太可能的事，但卻有可能盡量降低傷害，而且不傷人尊嚴。善意的謊言有時候是必須的，在分手時說我從來沒有認真過、沒有愛過，這就真的傷透人了，有時候可能還會因此使得對方由憤怒而轉變為恨，進而變成恐怖情人，那後果真是不堪設想。

分手的時候，一定要記得給彼此留條退路，更要給對方一個台階下，不要逼得兩敗俱傷。但也別說太多安慰的話，不要給對方空希望，以為你們還有復合的機會──如果你沒有那麼想，就不要那麼做。分手是因為彼此不適合，並不代表你們就要成為互相怨恨的仇人，畢竟曾經有過一段美好，只是沒有堅持到最後罷了。

對一段感情有始有終，在結束的時候，要有智慧、有風度地處理，即使傷害不能避免，也不要用迂迴戰術或者謊言哄騙。接受分手沒有想像中那麼難，或許剛開始很煎熬，但你總是會再踏出新的一步，只是時間早晚的問題而已。看開一點，世界上沒有誰能比你更了解自己，幸福不是守著沒有希望的愛情，有時候，放手之後，你才能找到更好的愛情。

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