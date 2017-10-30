（10／30～11／5）星座愛情運勢 維納斯的呢喃

（圖／達志影像）〔文／占星師 娜塔〕

桃花星依然停留風象天秤座，惟凶星來會，讓本週的人際桃花呈現突發意外或破壞力。

風象人（水瓶、雙子、天秤）是人際情緣最流動的一群，惟單身天秤桃花多，可能引起糾葛的機會也多。

火象星座（牡羊、獅子、射手）的社群聚會增加，人際情緣也開展，過程雖有波折，但也帶來討論與樂趣。

水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）有太歲星加惠，人際桃花方面以巨蟹和天蠍較能享受，單身巨蟹不妨拋開執著，讓社交流動。

土象人（金牛、處女、山羊）在工作和金錢布局中浮沉，必先搞定工作，才有心思顧及私人情緣。

牡羊座3/21~4/20

愛情運勢★★★

單身牡羊社交活動多，易結識新朋友，惟新對象顯得優雅斯文，與你的直率乾脆差異大，心態宜隨緣不固執；有伴牡羊和伴侶平日各自精采，惟小旅行或異國文化主題的活動是你們的共同興趣，也能一起追劇與研討。

金牛座4/21~5/20

愛情運勢★★

單身金牛職場人緣佳，惟同事間排擠計較情形不時攀升，向來負責的你面對風浪，不宜再扮好人，宜對主管說出真相；有伴金牛和伴侶休閒的方式就是四處走走，非商業化的祕境景點，或非假日期間出門，是你們喜愛的方式。

雙子座5/21~6/21

愛情運勢★★★

單身雙子喜感充滿，創造力也展現在生活與職場各方面，向外奔走有助傳播影響力，人際桃花來了又去不易上心；有伴雙子親子活動多，你和伴侶都把親子教育或相關娛樂放第一，即使有意外的花費也樂意付出。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★★

單身巨蟹喜歡宅在家，家雖舒適卻無聊，社交邀約讓你心花開，在職場也更能展現創造力，何妨享受人際的流動；有伴巨蟹容易悶著頭做事、承擔太多，這是練習平衡的開始，宜練習讓另一半共同分攤家務，避免事後抱怨多。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★★

單身獅子總有排不完的同學聚會或美食研習等活動，不同學堂的同學可能有中意對象，該前進或後退考驗你的自尊；有伴獅子休假時想旅行走動，伴侶則上課充電，雖是各取所需，卻能相互包容，各自精采。

處女座8/24~9/22

愛情運勢★★

單身處女座日前辛苦攢錢，本週陸續進財，惟額外花費也不少，把錢花費在培訓或讀書方面，其實你不會心軟；有伴處女座和伴侶都愛欣賞好電影與戲劇，極可能一起沉迷或研究氣勢磅礡的大劇，或追看主題系列影集。

天秤座9/23~10/23

愛情運勢★★★★

單身天秤是社交圈寵兒，外來邀約多，有時為了兼顧不同社群的和諧，容易壓抑個人想法，宜練習表達真正的心聲；有伴天秤攢錢有道，惟這不是轉投資的時機，可以等待時機再投資，或把錢花在旅行充電，也能提升自我價值。

天蠍座10/24~11/22

愛情運勢★★★

單身天蠍暗中有小人嫉妒使壞，或曖昧戀在暗地流動，幸有太歲星加持，能並用理智與直覺，屢屢化解近身的危機；有伴天蠍動則旺，於公於私都有密集的出遊邀請，視野與人脈持續擴充中，伴侶則安於配合你的動態。

射手座11/23~12/22

愛情運勢★★★

單身射手呼朋引伴活動多，容易在社團中結識新朋友，惟新朋友性格起伏大，或遇三角戀，想安定下來恐怕不易；有伴射手和伴侶迎接新季節，都有意識要調整飲食與作息，並加入運動，藉此減肥以及調整體質。

山羊座12/23~1/20

愛情運勢★★

單身山羊工作知名度上揚，此際是搶錢週期，惟外來競爭破壞力多，宜等市場清楚再出擊，重新定調找到自己的客群；有伴山羊容易扛事情上身，而壓縮伴侶的空間，宜練習放鬆心態，了解伴侶的需要，也減輕自己的負擔。

水瓶座1/21~2/18

愛情運勢★★★★

單身水瓶延續日前暢旺的好人緣，加上蓬勃的工作運，外出活動或小旅行就有桃花，你能享受來快去急的社交；有伴水瓶喜歡臨時起意安排活動，伴侶也有配合彈性，你們對藝術、空間設計或影像媒材有共同興趣。

雙魚座2/19~3/20

愛情運勢★★

單身雙魚遷移運勢旺，職場業績要升不升，流言或嫉妒破壞力多，容易萌生倦勤想法，不妨透過小旅行轉換能量；有伴雙魚可能沉浸文學藝術音樂，透過欣賞藝媒材得到抒發，伴侶則傾向學習創作藝術，透過實作得到成就感。

（以上星座除了太陽星座，套用於上升星座和金星，也有類似運勢發生。）

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