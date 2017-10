泰勒絲第二首新歌寫「他」 MV牆上中文字透玄機

〔記者莊沛儀/綜合報導〕小天后泰勒絲第二波主打《…Ready For It?》MV今天曝光,該影片導演由約瑟夫卡恩執導,視覺、聲光效果圍繞在一個科幻情節的故事中,泰勒絲在其中扮演2個角色,其中一個是看起來全裸的機械人;當然泰勒絲總愛將感情寫進歌中,從MV和歌詞內容來看,粉絲認為主角是現任男友喬歐文。 泰勒絲第二波主打《…Ready For It?》MV曝光。(擷取自YouTube)

泰勒絲身披一件黑色連帽大衣,霸氣走在充滿街頭風,卻又有一群機器人守護的暗巷,彷彿有點《星際大戰》的感覺,泰勒絲則是其中邪惡的西斯大帝;值得一提的是,牆上的塗鴉和不同繁體字,其實都帶有玄機,首先在她身後的「89、91」數字正好是泰勒絲和喬歐文的出生年,再往前走的13是她的出生日,1989年對應的是中文字「蛇年」,約瑟夫、艾迪也都和泰勒絲有關。 MV中文字都有意涵。(擷取自YouTube)

除了牆上的生日塗鴉外,《…Ready For It?》之所以被認為這首歌受喬歐文啟發,是因為喬歐文的演藝路是從演電影《比利·林恩的中場戰事》中軍人一角開始,而《…Ready For It?》中,泰勒絲以「Knew he was a killer first time that I saw him」為開場,似乎象徵「邂逅」的第一瞬間。

新聞送上來! 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了,謝謝。