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泰勒絲第二首新歌寫「他」 MV牆上中文字透玄機

2017/10/27 16:12

〔記者莊沛儀／綜合報導〕小天后泰勒絲第二波主打《…Ready For It?》MV今天曝光，該影片導演由約瑟夫卡恩執導，視覺、聲光效果圍繞在一個科幻情節的故事中，泰勒絲在其中扮演2個角色，其中一個是看起來全裸的機械人；當然泰勒絲總愛將感情寫進歌中，從MV和歌詞內容來看，粉絲認為主角是現任男友喬歐文。泰勒絲第二波主打《…Ready For It?》MV曝光。（擷取自YouTube）

泰勒絲身披一件黑色連帽大衣，霸氣走在充滿街頭風，卻又有一群機器人守護的暗巷，彷彿有點《星際大戰》的感覺，泰勒絲則是其中邪惡的西斯大帝；值得一提的是，牆上的塗鴉和不同繁體字，其實都帶有玄機，首先在她身後的「89、91」數字正好是泰勒絲和喬歐文的出生年，再往前走的13是她的出生日，1989年對應的是中文字「蛇年」，約瑟夫、艾迪也都和泰勒絲有關。MV中文字都有意涵。（擷取自YouTube）

除了牆上的生日塗鴉外，《…Ready For It?》之所以被認為這首歌受喬歐文啟發，是因為喬歐文的演藝路是從演電影《比利·林恩的中場戰事》中軍人一角開始，而《…Ready For It?》中，泰勒絲以「Knew he was a killer first time that I saw him」為開場，似乎象徵「邂逅」的第一瞬間。

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