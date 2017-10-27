抉擇來賓讓阿翔憶起出道苦澀 落下男兒淚傲喊「我就是強」

〔記者洪素津／台北報導〕控制哥阿翔主持《歌神請上車》開車穿梭在台灣大街小巷尋找會唱歌的高手，幾個星期的節目錄影尋人經驗，讓阿翔感受到台灣還是有許多臥虎藏龍的高手，每每在抉擇的時候也都非常揪心難決，抉擇時也不小心落下男兒淚。 阿翔主持節目憶起出道苦澀。（時代創藝提供）

阿翔憶起自己出道經驗，他來自於節目《大家來說笑》，從發想腳本、表演、做道具都要一手包辦，是素人參賽者的阿翔非常清楚知道每次的演出都是一個機會，他也曾經奮力一搏不受青睞，那段過往是艱澀難熬的，也因此每次看到演出者使出渾身解數，內心也跟著澎湃了起來。 阿翔主持節目憶起出道苦澀不小心落下男兒淚。（翻攝自浩角翔起臉書）

自稱控制哥的阿翔，在人前或是螢光幕前，總是理智冷酷的，隨著選秀節目的熱絡，他總希望自己也能夠給予他們一些信心或是鼓勵，節目中淘汰的機制讓阿翔在主持時，總是坐立難安，甚至在淘汰選手時，眼眶泛紅，阿翔說「這真的沒有辦法，但唯有經過重重困難，才能越挫越勇！」 隨後不改搞笑本性說「這就是為什麼我可以怎麼強，可以層層Control每件事！」

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