愛情沒有完美劇本 自己的戀曲自己領悟

〔文／艾格妮絲〕

真正的感情沒法按照劇本走，因為人心總是容易想東想西、提不起又放不下，顧念舊情又難捨心動誘惑，那些能夠撐到天長地久的伴侶，不是懂得互相包容、時時溝通，就是活在他人的眼光裡，不敢釋放真我做自己。 真正的感情沒法按照劇本走，唯有兩相知心才是打開幸福門的萬能鑰匙。（圖／巫伊）

六年級後段班男子評論話題緋聞，建議熟男熟女飛到國外公證結婚，取得實質安全感證明，或是建議元配出馬力保外遇夫婿，說是為了傳宗接代，一切都在大老婆掌控中。劇本和口語說得順暢，但真實人生劇情就是沒法照本演出，說到底，人們總是直覺超過理性，百感交集抑制利害關係，荒腔走板和眼淚、沮喪、狂喜齊飛，成為沸騰戀曲的元素。

都想得到愛，但沒有誰真能給誰愛你入骨、永遠不變的緊箍咒，或許到蓋棺論定、入土為安也沒人知道感情的真相。人們茶餘飯後議論著「條件論婚外情」，享受著華廈名牌的「偽單身女子」，讓領薪水節省度日的小婦人很不服氣，但感情世界唯有當事人最知冷暖，我們能做的只是不斷和身邊伴侶理解溝通，莫羨慕也別怨妒他人人生。

一切唯有在曲終人散、事過境遷後，才能看清當時的自我與對方，就當譜一段戀曲，學習如何相處。愛情沒有完美劇本，但像一面明鏡，映照著相愛或想愛的人，有時看到了真實，有時只是浮光掠影，人們總是執著自己看到的角度，並且認定那是唯一正確的角度，有時自憐，有時自苦。

兩相知心是打開幸福門的萬能鑰匙，愛情沒有完美劇本，像我們的人生，在不停轉變之中，以為沒變的，往往早已改變，已不是原來的模樣。

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