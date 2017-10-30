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首頁 > 婉君推

愛上渣男 小心爛在一起

2017/10/30 06:00

〔文／亞美將〕在認識一個人之前，我們擁有自己的性格和做事方式，可是當找到了一個對象交往了之後，卻可能隨著交往的深淺漸漸地改變自己。初期時，因為很愛對方，即使在不合理的情況下，也會忍著不舒服的感覺去配合對方的思考，接著就會習慣了那樣的模式，不知不覺中，自己的性格、做事方式就變成了跟對方一樣。

不久前，我在一個飯局上遇到一個許久不見的女性朋友，我們大概一年多沒見，但她性格實在變太多了。之前的她是一個非常有自信的女孩，現在不知道為甚麼變得非常沒有自信，講沒幾句話就會說一句：「我覺得還是算了……」她說男友總覺得她很笨，甚麼事情都做不好，老是用言語打擊她，最後她就變成甚麼都「算了」的人。

之前也聽過一個男性友人說到他的前女友是一個很懶的人，做事、說話都非常慢，約會總是遲到，唸了她一百次依舊沒改進，休假的時候也只想待在家睡覺，哪裡都不想去，更別說自我進修。他說自己跟她在一起的那段日子，也覺得自己變得很消沉，甚麼事情都打不起精神，更別說要為夢想努力。

朋友們的遭遇讓我有所領悟，原來遇到好的對象，就像遇到一個好老師一樣，他的出現刺激著你的思考成長，從他身上可以學到很多東西，跟他交往後你成長很多，你願意去學習，也願意去改進，於是談這段感情，你把自己各方面都變得愈來愈好，身邊的人都可以感覺得出來你的改變，從你的笑容、身材、談吐、氣質等，他們知道你在進化，往更好的方向前進。相反的，若遇到一個不好的對象，你會變得自暴自棄，任何事情都往負面去想，自己也變得愈來愈難親近人，心彷彿變窄小了，無論是親情或友情都無法擠進你那狹小的心裡。

現今的社會求生存不易，兩人要一起快樂地往前走很難，但要一起咒罵著往下沉淪卻很簡單。你要的是一個可以和你一起並肩向前走、看見你意志消沉會鼓舞你的人，而不是一個看到你想往上爬，卻拚命將你往下拉，想把你拉到深淵一起爛的人。

若遇到一個可以無時無刻都支持你的對象，那真的很難得。當你說著自己的夢想時，他會聽你說也會給你建議，甚至在你快要放棄的時候，跳出來推你一把，跟你說：「加油，別放棄，我會陪你的！」談感情會影響一個人的內在思維，我們必須要聰明地從這些感情中學到最好的精華部分，無論這是一段好的或壞的感情，總有我們可以學習成長的地方。

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