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首頁 > 婉君推

知道老娘腳多大嗎！女歌手找不到舞鞋腳滲血演出

2017/10/27 15:34

〔記者洪素津／台北報導〕歌手郭婷筠除發展歌唱事業外，日前到民視《舞力全開》參加明日之星武林大會特別企劃嘗試挑戰國標舞，而國標入門第一項目就難倒郭婷筠，俗話說「工欲善其事必先利其器」，郭婷筠要跳國標卻連一雙合腳舞鞋都沒有，眾人幫忙下勉為其難有一雙，但她雙腳還是練到滲血，今她錄製中視《冰冰SHOW》說到自己無鞋可穿，真的很困擾。蔡佳麟賣力撐起大尺碼女孩郭婷筠。（民視提供）

郭婷筠負傷上陣，腳上舞鞋還可以看到滲著血染到舞鞋的帶子，郭婷筠說腳上舞鞋太小是41號的，但已經是舞鞋中最大的，因為製作單位訂製鞋來不及，但敬業的她咬牙穿鞋呈現完美舞蹈，郭婷筠還自爆人生無漂亮鞋可穿，遺傳職棒球員爸爸郭進興的體格，骨架大的她買不到鞋子穿，郭婷筠說：「我都是穿加大碼的最大號45號，漂亮鞋款對我來說是不可能的事情」，還自嘲說同門師兄蔡佳麟、許富凱還可以直接穿下她的高跟鞋，如果要反串可以來跟她借鞋，而她也無奈她封「大腳歌后」。郭婷筠挑戰跳國標舞。（民視提供）

本週郭婷筠挑戰抒情歌國標，以倫巴來舞動，節奏上稍微快了一些，為了增添舞蹈的豐富性，舞伴老師來加入了多個托舉動作要整個扛起郭婷筠，侯怡君詢問老師：「腰是否因此受傷？」，老師霸氣回應「沒有我扛不起的女人！」。郭婷筠挑戰跳國標舞苦找不到合適舞鞋腳滲血。（民視提供）歌手郭婷筠錄製中視《冰冰SHOW》。（中視提供）

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