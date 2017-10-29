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＜婚姻Q&A＞老婆總嫌我不夠好 我的付出她怎麼看不見？

2017/10/29 06:00

〔文／諮商心理師 張璇〕

Ｑ：

老婆常說我對其他人比較好、陪她的時間太少，總是嫌我哪裡做得不夠，哪裡又做得很糟，最令我不開心的是，她很愛拿我跟她姊夫和她閨密的老公比，甚至還寫了一封長信數落我的種種「不用心」。那些話語讓人很不舒服，以前我會嗆回去，講出我的想法，但她不願意聽，說我愛辯，現在我愈來愈不想回應了，但不應不答她又不高興。她愛抱怨又愛比較，堅持自己是對的，對我來說壓力很大，對我的種種付出視而不見，更讓人心寒。該怎麼和這樣的另一半溝通？

A：

後現代小夫妻都很有自主性，都想過自己想要的生活，難免容易唇槍舌劍，久而久之，雙方都愈來愈無力和沮喪，即使都有意願再往前，卻不知如何靠近彼此。這時候可能需要好好檢視過往的溝通模式與背後的心理需求。

她的喜歡比較和愛發牢騷雖然尖銳、有攻擊性，其實是不斷在發出同樣的訊息，希望得到你更多的愛和關注。你的「相應不理」看似是退讓、隱忍，卻可能令對方感到被拒絕和否定，尤其對於已經覺得不被重視和有點寂寞的她恐怕更是火上澆油。如果能在她發飆時不逃開，讓對方覺得你願意嘗試理解她的感受，和重視這段關係，雙方較有可能發展更開放、有建設性的溝通方式。

或許她沒有正面看待你的付出令你很受傷，但你是否願意主動釋放善意，打破目前的僵局？美國喬治亞大學的一項研究發現，常說「謝謝」這兩個字，向配偶表達自己的感激之意，能修補夫妻之間因爭執而發生的裂痕。尤其當夫妻一方一直咄咄逼人，另一方刻意迴避時，這種不予回應的互動，常使關係惡化並形成惡性循環，若適時說些感性話語向對方表示感謝，讓她感受到你對她的付出心懷感激，這種負向循環便可有所轉化，進而改善彼此的關係。

換句話說，感恩的心，能產生正向的思考，也會影響生活中的其他層面，或許她也和你一樣，對婚姻感到無助和受挫，也渴望你對她其他所做的有感激之心。當雙方都不再對彼此的付出視為理所當然，也願意試著用新的眼光看待另一半，不再放大和著眼於彼此的缺點，多一點內在情意的流動，或許就能創造新的連結和對話空間。

（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）

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