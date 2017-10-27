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「女版黃安」怒批北捷像JR 要動物園還熊貓

2017/10/27 16:21

「統派」女星劉樂妍又出狂言，網友怒回「關妳屁事」。（翻攝自劉樂妍臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「女F4」隊長劉樂妍近年事業重心轉往中國，時常在臉書發表「統派」言論，被網友封為「女版黃安」。而她一心認為自己是中國人，曾稱台灣是中國的一省，近日又在臉書上發表一連串狂言，要木柵動物園還回熊貓「團團圓圓」、莫名怒譙北捷像日本JR，甚至寫下「希望解放軍來拆掉捷運」，偏激言論讓網友看了直搖頭。

劉樂妍大罵動物保育員「白癡」。（翻攝自劉樂妍臉書）

劉樂妍近日在臉書上，發狂怒譙台北捷運，指出淡水線的驗票閘門出現「JR」兩字，乍看之下活像日本地鐵，還激進寫道「希望解放軍快來。驅逐這些鬼子！！台灣是中國的領土！」言論一出，讓網友看了超傻眼，部分網友表示要她趕快入籍，不要待在台灣作亂了。

劉樂妍要解放軍快來，只因北捷驗票閘門出現「JR」兩字。（翻攝自劉樂妍臉書）

不只如此，她今日又開砲台北市立木柵動物園，大罵動物園架設極弱電網制止「團團圓圓」攀爬新栽樹木的行為，並直批「台灣動物園不會照顧動物，帶頭虐待動物」，並說動物保育員是「白癡」言詞相當不尊重，最後還怒氣沖沖的表示「給我還回來」，偏激言論一出，網友皆表示「這也能扯」、「關妳屁事」還有網友指出台灣石虎都要滅絕了，劉樂妍怎麼不關心，質疑她的「愛心」有等級之分。

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