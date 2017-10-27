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（影音）直擊！《古惑仔》原版人馬陳小春、鄭伊健現蹤台灣拍《黃金兄弟》

2017/10/27 16:10

〔記者羅子欣／桃園報導〕《古惑仔》原班人馬齊聚，由曾志偉監製、錢嘉樂導演的新片《黃金兄弟》今在台灣桃園取景，特別開放媒體探班，鄭伊健、陳小春等人都穿上浴衣，加上「大山神社」旗幟、舞女與轎夫抬轎入神社，整個場景充滿日式風格；曾志偉透露，他就像大家長，促成這群好兄弟的相聚，這部片也會聚焦在「男人的浪漫」與「兄弟情」，因此女性戲份著墨不多。

不過陳小春與鄭伊健都曾掛彩過，劇組在匈牙利取景時，鄭伊健因拍動作戲不慎慘摔，肩膀韌帶斷掉，陳小春則是拉傷脊椎旁的肌肉，曾志偉笑說一度擔心他不孕，不過陳小春告知老婆應采兒此事時，對方也只有淡定的說「沒事就好。」幸好兩人都已康復。

另外，陳小春與兒子Jasper因實境秀《爸爸去哪兒》爆紅，問到會不會讓兒子客串，陳小春客氣說：「我只是個演員，怎麼能決定這種事」導演錢嘉樂則笑說：「現在太紅請不起！」但陳小春後來表示，讓兒子參加《爸爸去哪兒》其實只是像個夏令營、放暑假去玩一玩，並沒打算讓他從此走上星途拍電影、廣告，節目結束後就會讓他回歸正常生活、好好讀書。

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