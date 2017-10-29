等你等到花兒都謝了 卻只是誤會一場

青春有限，時間珍貴，別一相情願等到他人都走遠了，你卻還在原地發傻。（圖／達志影像）〔文／CT.7〕

不管男人女人，一談起戀愛，每個人都是莎士比亞，內心的小劇場都像大規模等級的曠世鉅作。

「在他身上看不到未來」已經是一句通俗用語，在這薪資微薄的年代，沒有多少人敢直言要求另一半等他。

最怕的是自己一相情願，明明對方已經坦白說了「我還不能停」、「現在不是戀愛的時候」、「還沒賺到一棟房子之前，我不能結婚」這類的話了。聽到這樣的告白，其實我們心裡就應該知道，與你相愛已經不是對方世界的重點，卻還是有很多人以為這是一種「要我等你」的暗示，然後等到天荒地老、花兒謝了，青春的尾巴也沒抓住，眼看他都牽了別人的手了，才來埋怨自己陷入一場騙局。

別讓自己輕易就被己內心的小劇場牽絆住，然後又莫名其妙地給對方加上「愛情騙子」的罪名。天都下雨了，你還不趕快撐傘逃離，反而傻傻地讓渾身濕個透徹，然後告訴自己，這是真愛的證明，滿心期待雨後的彩虹更美麗。

這劇場是你的，大部分的時間裡，角色只有你自己一個人而已。如果他要你等，他會清楚地說明期限，至於要不要等，由你來決定。

青春有限，時間珍貴，別等到他人都走遠了，你卻還在原地發傻。

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