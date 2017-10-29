＜愛的絮語占卜＞愛已打烊 心該怎麼辦？

讓愛療癒自己，憶起你是值得被愛的。（圖／達志影像）〔文／雯儒〕

戀愛的喜悅會令情侶之間感到噗通噗通的甜蜜，但總也有好景不常的時候。結束一段愛情關係時，每個人的感受不盡相同，我們或許能夠藉此機會，由不同的角度來重新審視自己。

＜測驗開始＞愛的直覺 選張牌

請閉上雙眼且靜下心，在心中默唸：「我們之間關係的結束，對我來說，是最終，還是開始？」接著依照直覺，從以下四張牌卡中選出一張，再觀看裡頭的文字內容與解說，相信這些指引可以給予你對你們之間關係多點認識，以及關愛自己。

A、給與支持。（圖／生命潛能出版社） B、當作你身邊有伴侶。（圖／生命潛能出版社） C、把握愛的機會。（圖／生命潛能出版社） D、愛讓一切變得不同。（圖／生命潛能出版社）

■選擇牌卡：＜給與支持＞

好聚好散，是一種智慧的展現，但對大多數的人來說，這並不是很容易的事情，因為這與分開的方式和過程有關。對目前的你而言，即使你們不再是伴侶，你對對方的關心卻始終如一，也能夠保持開放的態度正視這段「曾經」。

這張牌要提醒你，你的給予不是施捨，也非用來證明自己高於對方，如果你有這樣的念頭出現，請試著去回想看看，這念頭是否曾在你的人生裡刻劃下一道難以忘懷的痕跡？當時的你是怎麼度過與因應的呢？那段歷程你又是如何咀嚼、消化而成為支持你的力量之一。當你心中布滿對自身的理解和愛，便能夠看到最棒的自己。

■選擇牌卡：＜當作你身邊有伴侶＞

曾經，你擁有愛情，這樣的曾經雖然已經是過去式，可是兩人那段甜蜜、偶有意見不合又和好的時光，是你相當寶貝和珍貴的無價回憶。你在這段感情裡學習到的是「如何去愛一個人」，如今單身的你，也不會把自己閉封，而是仍然保持著關懷和愛人的心。

你的開放和替人著想的舉動能化為實際的行動付諸給週遭的人，因為這樣滿是真心的付出，你能夠吸引更多愛你的人靠近，「愛」並不一定僅限於親密伴侶，請用心體會周遭真心愛你的人。

■選擇牌卡：＜把握愛的機會＞

一段關係的結束總會讓人惆悵不已，也會因此頓失生活的重心。或許，你正想著自己該用甚麼方式挽回對方，還是力圖振作投入工作或下段感情？無論是甚麼樣的選項，都請你等一等，先不要做重大決定。

在你陷入失去所愛的痛楚時，請靜下心來檢視，你身邊除了離去的另一半外，是否還有其他人存在呢？也許是你的父母親、手足或朋友，你有多久沒跟他們聯絡了呢？如果你願意敞開心胸回應他們對你的呼喚，你會發現這份愛的能量並不是停滯在與另一半關係結束的當下，而是一直流動著。你對他們的愛，會逐漸讓你意識到自己並不孤單，也能夠繼續去愛人，並將愛帶給週遭的人。

■選擇牌卡：＜愛讓一切變得不同＞

親愛的朋友，情感的分離令你痛徹心扉，過往的點點滴滴烙印在你的腦海和身體的細胞裡，無時無刻都在提醒你逝去的愛不會再回頭。

此時此刻的你希望自己能夠振作，於是專心在任何可以分散你對過去感情傷痛注意力的事情上，想早點忘卻這令你不舒服的一切。這張牌並不是要你多停留在這般的感覺裡，而是去意識到自己的確受了傷，也有失落。或許，你想要讓淚水洗滌一切，抑或沉默或者大叫都可以，請珍惜和愛你自己，容許愛留存在身體的每一個部位，讓愛療癒自己，憶起你是值得被愛的。

（《愛的絮語占卜卡》牌卡提供／生命潛能出版社）

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