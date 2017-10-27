女神好慘！獻出第一次被忘記 還自爆目前單身
2017/10/27 16:05
《帶我去月球》預告發佈，劉以豪（左）、宋芸樺。（記者胡舜翔攝）〔記者許世穎／台北報導〕電影《帶我去月球》今舉行預告發布記者會，導演謝駿毅率領主要演員劉以豪、宋芸樺、嚴正嵐、石知田、姚愛寗、李銓等「月球幫」成員全員到齊，宋芸樺驚爆和交往6年的台大高材生男友吳易穎分手，她自爆單身一陣子了，至於原因她表示「留給兩個人」。
《帶我去月球》預告發佈，嚴正嵐（左）、姚愛甯。（記者胡舜翔攝）《帶我去月球》以張雨生經典同名歌曲為靈感，正式預告中，劉以豪意外重返1997年，重遇當年高中時代默默喜歡卻開不了口的宋芸樺，為了搶救她不陷入生命危險的意外，只好摧毀她的夢想，藉以逆轉她的未來。
《帶我去月球》預告發佈，石知田（左）、李銓。（記者胡舜翔攝）宋芸樺在片中和劉以豪互相獻出「大銀幕初吻」，笑說是「從影以來尺度最大的一次！」更表示：「我想說重要的第一次，男人也要印象深刻！」沒想到劉以豪完全忘記，讓她沒好氣的說「女生的第一次很重要耶！」
《帶我去月球》預告發佈，宋芸樺。（記者胡舜翔攝）被問拍吻戲是否要向男友報備，宋芸樺臉帶尷尬地表示：「現在自己工作，跟自己報備了」被媒體追問後大方認以單身一陣子，但希望兩個人在各自領域好好的，「分手過程很和平，最近忙著拍戲、工作、宣傳」。《帶我去月球》12月1日在台上映。
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