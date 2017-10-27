（影音）陳小春拍戲脊椎受傷 「還想生」悲憂勃起障礙
2017/10/27 15:10
電影《黃金兄弟》開放探班，左起為陳小春、鄭伊健、曾志偉、錢嘉樂、林曉峰。（記者趙世勳攝）〔記者翁子涵／台北報導〕港片《古惑仔之人在江湖》是不少觀眾心中的經典回憶，時隔21年，由成龍投資、曾志偉監製的新版電影《黃金兄弟》，找來當年原班人馬鄭伊健、陳小春、林曉峰、謝天華和錢嘉樂，讓粉絲期待爆表，劇組今在台取景，雖片中有大量動作戲，但曾志偉今表示：「對我來講，其實這是文藝片，我是拍一段男人的情誼。」強調看完絕對會哭的。
電影《黃金兄弟》開放探班，陳小春。（記者趙世勳攝）《黃金兄弟》籌備一年多，過去8個月大手筆赴匈牙利、黑山、日本取景，最後一站來到台灣桃園拍攝2週，今開放媒體探班，演員穿上日式祭典服裝，熱鬧抬轎舉行釀酒祭典，聲勢浩大，陳小春也在一旁帥氣擊鼓，5人暌違多年再合作，導演錢嘉樂透露陳小春脾氣變好很多，「以前不高興就寫在臉上，結婚之後就比較為人著想」，陳小春則擺出招牌表情笑而不語。
電影《黃金兄弟》開放探班，鄭伊健。（記者趙世勳攝）至於當年的反派張耀揚這次沒參與演出，錢嘉樂表示：「有機會的，拍第二集的時候。」日前赴匈牙利拍中槍戲時，鄭伊健的肩膀韌帶不慎斷掉；陳小春則是在北京拍攝時，導致脊椎肌肉拉傷送醫，曾志偉更笑著爆料：「春哥那時一直問我會不會不育啊，我只有一個兒子，還想再生一個。」逗樂全場。
電影《黃金兄弟》開放探班，錢嘉樂。（記者趙世勳攝）故事講述「獅王」鄭伊健、「火山」陳小春、「淡定」錢嘉樂、「老鼠」林曉峰、「Bill」謝天華5位出生入死的兄弟，在恩師「曹sir」曾志偉的帶領下，為了救濟非洲兒童而去偷藥，卻遭設局誤偷成黃金，並展開一連串追查與激戰，據悉該片成本超過10億多台幣，預計11月在台殺青，於明年上映。電影《黃金兄弟》開放探班，林曉峰。（記者趙世勳攝）
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