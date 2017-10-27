女星遭淫魔製片無套強暴 拒玩3P丟演出機會

哈維韋斯坦淫魔行為一一現形。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢金牌製作人哈維韋斯坦（Harvey Weinstein）遭爆長期對女星猥褻性騷擾，目前已有多位女星出面指控，挪威女星塔莎邁爾茲（Natassia Malthe）也開記者會表示遭哈維韋斯坦強暴，後來更丟了片約。

塔莎邁爾茲指控遭哈維韋斯坦強暴。（翻攝自臉書）

據《BBC》報導，塔莎邁爾茲召開記者會指控2008年她新婚時參加頒獎典禮，典禮結束後哈維韋斯坦問她住在哪間酒店，竟晚上跑去敲門並大聲喧嘩，她為了避免尷尬只好開門，沒想到對方衝進房間開始自慰，並吹噓自己和哪些女星發生過關係，接著更壓倒塔莎邁爾茲強暴她，就連保險套也沒有戴。而事發後不久塔莎邁爾茲收到對方寄來《華麗年代》的劇本，她還被要求去面試，哈維韋斯坦表示只是「談公事」，並會有助理在場。 塔莎邁爾茲因拒絕哈維韋斯坦淫行而丟片約。（翻攝自臉書）

塔莎邁爾茲相信他的說法前往赴約，一到指定地點卻看到哈維韋斯坦在讓另一名女子口交，哈維韋斯坦甚至要求她加入玩3P，她拒絕後掉頭離開，哈維韋斯坦還跟那名女子一起大笑，之後塔莎邁爾茲打電話大罵男方，竟遭對方回罵「不知感恩」，最後也失去了演出機會，塔莎邁爾茲在記者會最後表示哈維韋斯坦不是好萊塢唯一的案例，但卻是最糟的一個。

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