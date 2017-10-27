女星見台灣機場亂象 嘆「笑別人時該檢討自己」
2017/10/27 14:23
Gigi時常在臉書分享生活。（翻攝自Gigi臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕「Gigi」林如琦2015年與史丹利步入禮堂，兩人婚後感情甜蜜，Gigi也時常在臉書與網友分享生活點滴，今日她在臉書分享在機場觀察到大多數台灣人的行為，讓她看了相當無奈。
Gigi分享她所發現的機場亂象。（翻攝自Gigi臉書）Gigi近日出國時發現許多台灣人在機場提領行李時，都會不斷往前擠靠近輸送帶，但其實不論在台灣或是其他國家，地上都貼有「請勿越線」的標語，Gigi表示她昨天回到台灣等行李時，又遇到許多人又推又擠的情況，讓她相當無奈，好不容易看到她的行李出來想向前拿，卻被滿滿的人潮擋住，即使說了借過仍無人理會，她只好大喊「可以不要擋在這邊嗎」，但其他人卻只是一臉茫然地看著她。
Gigi無奈表示機場是國家門面，若外國人來台灣看到這種情況，會如何看待這個國家與人民，甚至到了國外，這種惡習仍未收斂，讓她很想拿大聲公說「不要一直擠喔」，最後她也語重心長的說：「當我們一直在笑某國人出國丟臉行為的時候，其實也該好好的檢討自己啊！」Gigi認為大家對於壞習慣該好好檢討。（翻攝自Gigi臉書）
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