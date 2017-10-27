限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

女星見台灣機場亂象 嘆「笑別人時該檢討自己」

2017/10/27 14:23

Gigi時常在臉書分享生活。（翻攝自Gigi臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕「Gigi」林如琦2015年與史丹利步入禮堂，兩人婚後感情甜蜜，Gigi也時常在臉書與網友分享生活點滴，今日她在臉書分享在機場觀察到大多數台灣人的行為，讓她看了相當無奈。

Gigi分享她所發現的機場亂象。（翻攝自Gigi臉書）Gigi近日出國時發現許多台灣人在機場提領行李時，都會不斷往前擠靠近輸送帶，但其實不論在台灣或是其他國家，地上都貼有「請勿越線」的標語，Gigi表示她昨天回到台灣等行李時，又遇到許多人又推又擠的情況，讓她相當無奈，好不容易看到她的行李出來想向前拿，卻被滿滿的人潮擋住，即使說了借過仍無人理會，她只好大喊「可以不要擋在這邊嗎」，但其他人卻只是一臉茫然地看著她。

Gigi無奈表示機場是國家門面，若外國人來台灣看到這種情況，會如何看待這個國家與人民，甚至到了國外，這種惡習仍未收斂，讓她很想拿大聲公說「不要一直擠喔」，最後她也語重心長的說：「當我們一直在笑某國人出國丟臉行為的時候，其實也該好好的檢討自己啊！」Gigi認為大家對於壞習慣該好好檢討。（翻攝自Gigi臉書）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
女星被綜藝前輩吃豆腐 大爆被掐奶過程 女星被綜藝前輩吃豆腐 大爆被掐奶過程
2017/10/27 06:54
作者爆若沒這件事出現 《柯南》早就完結了 作者爆若沒這件事出現 《柯南》早就完結了
2017/10/27 07:15
「國光女神」被綜藝前輩當眾掐奶 受辱只能偷偷哭 「國光女神」被綜藝前輩當眾掐奶 受辱只能偷偷哭
2017/10/27 07:45
小潘潘尪涉農會詐貸 警方靠這招逮到人 小潘潘尪涉農會詐貸 警方靠這招逮到人
2017/10/27 07:31
iPhone X今預購開搶！5大優勢iPhone 8不可取代 iPhone X今預購開搶！5大優勢iPhone 8不可取代
2017/10/27 07:28
李炳輝爆窮慘被老婆分居 這張照片曝玄機 李炳輝爆窮慘被老婆分居 這張照片曝玄機
2017/10/27 07:21
女星全裸激情床戰 隔天慘遭變態囚禁凌辱 女星全裸激情床戰 隔天慘遭變態囚禁凌辱
2017/10/27 08:26
韓瑜李燕婚禮成不成？《一家人》預告藏玄機 韓瑜李燕婚禮成不成？《一家人》預告藏玄機
2017/10/27 08:02
王瞳失憶撇王建復愛上燒番麥 鄉民入戲深飆罵蕭大陸 王瞳失憶撇王建復愛上燒番麥 鄉民入戲深飆罵蕭大陸
2017/10/27 08:35
「可以看陰毛嗎？」 2女星勇敢揭淫導惡行 「可以看陰毛嗎？」 2女星勇敢揭淫導惡行
2017/10/27 11:32
林嘉綺糖尿病纏身 狂孕吐還被女兒秀秀 林嘉綺糖尿病纏身 狂孕吐還被女兒秀秀
2017/10/27 07:47
女星慶功宴太嗨 喝茫坐大腿G奶貼男 女星慶功宴太嗨 喝茫坐大腿G奶貼男
2017/10/27 09:30
余天一家五口坐吃山空 斷炊哭窮「真的沒收入」 余天一家五口坐吃山空 斷炊哭窮「真的沒收入」
2017/10/27 14:23
《一家人》當消滅長壽劇先鋒 民視積極備檔下一部 《一家人》當消滅長壽劇先鋒 民視積極備檔下一部
2017/10/27 07:58
媒體人評習近平「毛澤東轉世」 馮光遠嚇壞驚喊太刺激 媒體人評習近平「毛澤東轉世」 馮光遠嚇壞驚喊太刺激
2017/10/27 08:53
李佳豫5年情揮之不去 邋遢懶理新對象 李佳豫5年情揮之不去 邋遢懶理新對象
2017/10/27 07:42
謝霆鋒豪氣砸過億盡孝道 再添億萬豪宅給妹當嫁妝 謝霆鋒豪氣砸過億盡孝道 再添億萬豪宅給妹當嫁妝
2017/10/27 07:37
（專訪）瑞瑪席丹拒被包養 受不了台男控制慾 （專訪）瑞瑪席丹拒被包養 受不了台男控制慾
2017/10/27 07:49
iPhone X今開搶！燦坤拼了 iPhone 8 Plus也折千元 iPhone X今開搶！燦坤拼了 iPhone 8 Plus也折千元
2017/10/27 07:26
面臨罷免危機 黃國昌上節目說出內心話 面臨罷免危機 黃國昌上節目說出內心話
2017/10/27 12:34
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.