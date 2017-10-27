金鐘戲后曝林心如工作態度 大讚團隊效率好受尊重
2017/10/27 14:04
嚴藝文（左）與林心如因拍戲成為好友。（翻攝自嚴藝文臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕女星嚴藝文演技精湛，曾五度問鼎金鐘，並以《天使的收音機》敲響金鐘，實力備受肯定，近期她與林心如、張睿軒等人合作《我的男孩》，該劇由林心如製作並主演，嚴藝文也大讚林心如的領導能力。
嚴藝文（左）對林心如劇組讚譽有加。（翻攝自嚴藝文、林心如臉書）據《聯合報》報導，嚴藝文分享拍攝點滴時，大讚林心如領軍的團隊效率非常好，且分工相當細膩，對於演員以及工作人員都相當尊重，就連拍戲最容易碰到的等戲狀況，在拍攝這齣戲時幾乎沒有發生過，且拍攝不會超時，工作結束也有專車接送，就連要側拍也會先徵求演員同意，十分重視演員們的感受。
嚴藝文認為現在台灣已經很少有這樣的劇組，讓她感動的說：「之後進其他劇組可能有點難適應。」工作滿檔的嚴藝文到《我的男孩》拍攝後期，又參與了舞台劇的演出，操到她聲帶與眼睛都發炎，讓她希望在演完舞台劇後能休假讓自己好好放鬆，並透露未來會挑戰幕後工作，希望能邁向導演之路。嚴藝文工作滿檔，希望能好好放鬆自己。（翻攝自嚴藝文臉書）
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