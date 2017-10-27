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首頁 > 婉君推

乾德門仍住加護病房 肺積水「抽1000cc」

2017/10/27 13:36

乾德門（左）19日驚傳送醫急救，目前仍住在加護病房。（資料照，記者陳昀攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕74歲的資深演員乾德門，本月19日驚傳在浴室裡洗澡洗太久不舒服，老婆查覺異狀後立即送急診，因缺氧、血壓過低而轉入加護病房。事隔7天，他仍未轉往普通病房，據悉是因為醫生從X光片發現他有肺積水，目前已抽掉至少1000cc的水，將持續觀察肺部狀況，若情況好轉，則可自主呼吸，不需繼續插管治療。

據《中國時報》報導，乾德門這次會住院，是因為先前感冒、又連續咳嗽1、2月都沒好，醫生原先診斷結果為支氣管炎，直到此次住院才得知肺部出問題。乾德門有50年菸癮，近年已慢慢減量，一天規定自己只能抽9根，若抽過量就會自責懊惱，也會要求友人常提醒他。

乾德門的友人對病情持樂觀態度，表示只要好好配合治療，仍有很大的痊癒機率。並表示乾德門熱愛演戲，近日躺在病床上，仍盼自己能儘快健康回歸。據悉，錢德門老婆已經通知在美國的女兒回台探望，至於繼女與5歲的孫子平常都住在一起，一家人感情深厚，共同度過難關。

 

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